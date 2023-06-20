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00:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каким будет «Локо»: сохранили Дзюбу, взяли Самошникова, хотят Зиньковского. Это новый конкурент «Зенита»?

Леонид Волотко — о трансформации команды Галактионова.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» мощнее всех разогревает новый сезон: команда первой из топ-клубов вышла из отпуска и уже заехала на сборы, прилично обновилась за июнь и, кажется, готовит новые трансферные бомбы.

Активность «Локо» на рынке не то чтобы удивляет: клуб увеличил трансферный бюджет еще при Ральфе Рангнике и проворачивал огромное число сделок даже после ухода большинства членов его команды. Но ожидания и эффективность все же отличались от того, что происходит сейчас.

Например, прошлым летом немецкие боссы потратили 13,2 миллиона евро на Педриньо, Раконьяца, Кузьмичева, Игнатьева, Фассона, Митая. И публично заявляли о борьбе за чемпионство. Баринов, Цорн, Живоглядов, Изидор — каждый в «Локомотиве» уверял, что гегемонию «Зенита» можно прервать уже сейчас, и даже не предполагал, что что-то может пойти не по плану. В итоге спустя полгода команда с одним из самых дорогих составов в РПЛ увязла в зоне стыков и ушла на зимний перерыв с единственной целью: не вылететь в первую лигу.

Сейчас уже сложно представить, что такие проблемы были совсем недавно — яркая весна затмила кризисную осень, а в обойме, которая начинала самый турбулентный сезон в новейшей эпохе, многих уже не осталось.

Зимой новые менеджеры «Локо» укрепили фундаментальные позиции, подписав игроков в каждую линию (Дзюба, Лантратов, Пиняев, Глушенков, Смольников и Конти). А теперь занялись чисткой ненужных активов и точечным усилением уязвимых позиций.

Команду уже покинули Камано, Игнатьев, Живоглядов и Смольников. Керк и Едвай, как ожидают в Черкизове, снова приостановят контракты, воспользовавшись опцией ФИФА.

Приоритет ожидаемо отдали линии обороны — она еще зимой вызывала больше всего опасений, а к лету окончательно просела: Конти и Кузьмичев, мягко говоря, не впечатляли, Магкеев выбыл минимум на полгода из-за разрыва «крестов», а Смольникова изначально брали ради опыта и подстраховки.

Неудивительно, что клуб продолжает поиск центрального защитника. По данным инсайдера Ивана Карпова, «Локо» нацелен на Дмитрия Чистякова и готов заплатить за игрока 3,5−4 миллиона евро. «Зенит» якобы хочет 5 миллионов — и наверняка задумывается: есть ли смысл усиливать конкурента.

Пока в распоряжении Михаила Галактионова остаются Конти, Погостнов, Фассон и Кузьмичев. А еще универсал Митай, который весной вынужденно выходил на четырех позициях, включая центр обороны. Но очевидно, что качественный игрок на эту позицию — главная цель железнодорожников на лето.

Прямо сейчас у «Локомотива» минимум два важных усиления — и оба выглядят топ-решениями. Илью Самошникова отправляли в «Спартак» и «Зенит», а прошлым летом лидер «Рубина» был в шаге от перехода в «Динамо». Но в итоге бесплатно достался «Локомотиву» — и теперь будет конкурировать с Тикнизяном на правом фланге (при этом не забываем, что выше снова есть Рыбчинский — у него завершилась аренда в «Пари НН»).

Левый фланг тоже продублирован — за место в старте поборются Ненахов, который прибавил при Галактионове, а также Сильянов, прокачавшийся у Карпина и вернувшийся в Черкизово из «Ростова».

Одной из главных интриг остается будущее Коваленко — 19-летнего хавбека «Крыльев Советов» ждали в Черкизове, но в последний момент игрока, по неофициальным данным, перехватил «Зенит» и теперь близок к завершению сделки (хотя сам футболист якобы настраивался на трансфер в «Локо» и не хочет в Санкт-Петербург). Информация о том, что железнодорожники после этого переключились на Веру из «Оренбурга», пока не подтверждается. Но очевидно, что в ближайшие недели клуб будет работать и в этом направлении.

Источник: Спорт-Экспресс

А параллельно — держать на контроле трансферную бомбу: изначально в интерес «Локомотива» к спартаковцу Антону Зиньковскому верилось с трудом, но подтверждение информации от Юрия Нагорных увеличивает шансы. Если не на сделку, то хотя бы на начало переговоров.

«На последнем совете директоров мы поручили менеджменту подготовить изменения в стратегию. Скорее всего, поставим задачу привлекать российских игроков двух возрастных категорий — молодых, 17−21 год, и опытных, до 27 лет. Антон попадает в эту категорию. Он входит в возраст футбольной зрелости, обладает уникальными качествами. Игроки такого плана, как Зиньковский, интересны любой прогрессивной команде. И, естественно, “Локомотив” не исключение. Но никакой конкретики нет, никаких переговоров мы не ведем», — сказал «СЭ» председатель совета директоров «Локомотива».

Год назад железнодорожники тоже взрывали трансферный рынок, но это вообще не улучшало игру (скорее наоборот). Сегодняшняя тенденция — совсем другая: обновленный «Локо» стал лучшей командой РПЛ после рестарта (10 побед, 2 ничьи и 1 поражение), а с учетом последних трансферов и слухов должен как минимум сохранить весенний темп. Как максимум — прибавить.

«Зениту» важно не расслабляться: в новом сезоне скидывать гегемона с трона будут не только ЦСКА со «Спартаком», но и «Локомотив», который, кажется, наконец-то возвращается в элиту.

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