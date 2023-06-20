Американцы заблокировали переход русского вратаря в Европу, Кокорин хочет остаться в Италии

Что в России

Газизов будет управлять махачкалинским «Динамо»

Гаджи Гаджиев, президент махачкалинского «Динамо», отреагировал на слухи, что Шамиль Газизов может стать новым генеральным директором клуба.

«Надеемся, Шамиль Камилович будет в нашем клубе. Переговоры находятся на финише. Думаю, все должно быть нормально. Он планирует приехать к нам на этой неделе», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Ранее Шамиль Газизов работал в качестве генерального директора «Уфы». Клуб по итогам минувшего сезона вылетел из Первой лиги.

«Пари Нижний Новгород» объявил об уходе Дениса Глушакова

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» объявил об уходе из команды полузащитника Дениса Глушакова. Он выступал за нижегородцев во второй части сезона-2022/23.

«Хочу сказать “Пари НН” спасибо за теплый прием! Очень важно, что команда осталась в Премьер-Лиге! Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов!» — приводит слова Глушакова пресс-служба «Пари НН».

В минувшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в таблице РПЛ и по итогам стыковых матчей сохранил прописку в высшем дивизионе.

«Балтика» продлила контракт с Игнашевичем

Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Детали нового трудового договора Игнашевича с «балтийцами» не разглашаются. Также калининградцы пролонгировали контракты со всеми членами тренерского штаба.

«Переговоры с Игнашевичем проходили легко, никаких проблем не было. Обе стороны хотели продолжения сотрудничества. Срок контракта не хотелось бы пока раскрывать. На ближайший сезон Игнашевич с нами, а что будет дальше, пока не хотел бы говорить. Задачи? Те, что пару дней назад озвучил наш губернатор [закрепиться в десятке]», — заявил генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.

В прошедшем сезоне «Балтика» под руководством Игнашевича заняла 2-е место в Первой лиге и теперь выступит в российской Премьер-Лиге.

Что в Европе

Американские владельцы «Ромы» заблокировали трансфер Сафонова из «Краснодара»

Итальянская «Рома» весной интересовалась возможностью приобретения вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова, сообщает «Чемпионат». По данным источника, переговоры с «Краснодаром» по трансферу Сафонова заблокировали американские владельцы «Ромы», сославшись на политическую ситуацию.

В минувшем сезоне 24-летний Матвей Сафонов провел за «Краснодар» 36 матчей и пропустил 52 гола (11 игр — на ноль). Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 16 миллионов евро.

Кокорин хочет остаться в «Фиорентине»

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин хочет остаться в клубе из Флоренции на следующий сезон, сообщает Firenze Viola. По данным источника, «Фиорентина» желает продать 32-летнего форварда в кипрский «Арис», который готов приобрести россиянина. Однако Кокорин хочет играть в более престижном клубе и чемпионате, нежели кипрский.

В прошедшем сезоне Александр Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды: провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Бывший форвард «Зенита» может покинуть «Байер»

Нападающий немецкого «Байера» Сердар Азмун может покинуть леверкузенский клуб нынешним летом, сообщает Kicker. По данным источника, Азмун недоволен малым количеством игрового времени в «Байере» и может перебраться в итальянскую Серию А.

Сердар Азмун известен российским болельщикам по выступлениям за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». В минувшем сезоне 28-летний форвард провел за «Байер» 33 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 12 миллионов евро.

«Барселона» объявила о переходе 18-летнего защитника

Пресс-служба «Барселоны» объявила о переходе центрального защитника Микаила Файе из загребской «Кустошии», выступающей во второй по силе лиге Хорватии. В настоящее время 18-летний игрок проходит медобследование, после чего подпишет контракт до июня 2027 года с суммой отступных в размере 400 миллионов евро.

Ранее Mundo Deportivo сообщила, что каталонский клуб заплатит за переход сенегальца 1,5 миллиона евро. Футболистом также интересовались «Челси» и дортмундская «Боруссия».

Файе — левша, его рост составляет 186 см. В сезоне-2022/23 защитник провел 13 матчей во второй по силе хорватской лиге и забил 1 гол.

Хоселу вернулся в мадридский «Реал»

Нападающий «Эспаньола» Хоселу официально перешел в мадридский «Реал», сообщает пресс-служба «королевского клуба». 33-летний Хоселу будет выступать за «Реал» на правах аренды до июня 2024 года.