Радимов оценил сезон-2022/2023 для «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и «Ростова»
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги прошедшего сезона для первой четвёрки команд Российской Премьер-Лиги.
Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владислав Радимов подвёл итоги прошедшего сезона для первой четвёрки команд Российской Премьер-Лиги.
"Друзья, начинаю понемногу подводить итоги прошедшего сезона! Постараюсь поделиться впечатлениями по каждой команде, отметив плюсы и минусы. Начнём с первой четвёрки.
Плюс: чемпионство и вторая звезда говорят сами за себя, пока что «Зенит» на голову сильнее конкурентов и заслуженно находится на первой строчке.
Второй жирный плюс: это потрясающий сезон Малкома. Из-за большого ценника и травм в начале российского этапа на него обрушилось много критики, но в этом сезоне Малком показал всё, на что способен.
Главный минус сезона: домашнее поражение от «Ахмата» и последующая за этим история с Чистяковым. Но даже в этой ситуации удалось разрешить её без особого негатива.
Плюс: для армейцев сезон вообще получился отличным. Они выдали отличную весну. По-новому засверкали Чалов и Обляков. Стабильно отлично играл Акинфеев, успевающий ещё и голевые и предголевые передачи раздавать. Федотов подтвердил свой класс, второй год подряд забрав серебро первенства. Ну и вишенка на торте отличного сезона — победа в Кубке России.
Минус: Из минусов можно отметить то, что поздновато приехали новички, из-за чего осенью команда слегка буксовала. Второй минус — обидное поражение от «Торпедо» осенью. Для борьбы за золото таких очковых потерять просто нельзя допускать. Весной же, несмотря на то, что команда играла, непривычно было видеть Карраскаля на скамейке.
Плюс: у москвичей порадовал Абаскаль, приезд которого многие не поняли, однако команда при нём играла ярко и выдала неплохую осеннюю часть. Для многих, особенно тех, кто обесценивал его назначение, это стало шоком. Плюс порадовала игра молодых россиян Литвинова, Денисова, Хлусевича.
Минус: в минусах у команды весна, и тут очевидно, что пауза в чемпионате была провалена и подготовка прошла не так, как следовало. Разочаровали легионеры, многие из которых не пришлись ко двору. Ну и концовка вышла и вовсе провальной — скандал с Соболевым, поражение и ничья с командами из подвала таблицы, плюс удаление Джикии со скамейки — Медиалига явно плохо сказывается на игроках, которые по идее должны быть лидерами команды.
Плюс: южане очень порадовали. Здесь и раскрытие молодых игроков, и выжимание максимума из имеющегося состава, да и игра, на самом деле, зачастую была зрелищной. С учётом логистики и прочих обстоятельств, Карпин выдал максимум! На новый уровень вышли Глебов и Комличенко, плюс раскрылся ещё ряд совсем молодых ребят.
Минус: как ни крути, ростовчанам не хватило психологии и концовка получилась смазанной, а также сказалась короткая скамейка. Да и не привыкли эти парни бороться за высокие места, поэтому крайне обидно упустили медали", — написал Радимов в своём телеграм-канале.