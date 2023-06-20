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21:10 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб чемпионата России объявил о переходе уроженца Казахстана

Уроженец Казахстана Юрий Медведев стал игроком клуба РПЛ «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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О трансфере игрока объявила пресс-служба российского клуба. 27-летний Медведев, выступающий на позиции правого защитника перешел в «Сочи» в статусе свободного агента.

Ранее Медведев выступал в чемпионате Словакии за «Слован» из Братиславы. Вместе с этими клубом он пять раз побеждал в чемпионате страны и дважды выигрывал Кубок Словакии. За «Слован» игрок провел 120 матчей, забил три гола и отдал 15 голевых передач.

Медведев родился в Актюбинской области, в поселке Бадамша, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехал в Чехию. Футболист является воспитанником «Виктории» из Пльзени. Он провел два матча за сборную Чехии U19.

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