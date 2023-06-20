Клуб чемпионата России объявил о переходе уроженца Казахстана
Уроженец Казахстана Юрий Медведев стал игроком клуба РПЛ «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Уроженец Казахстана Юрий Медведев стал игроком клуба РПЛ «Сочи», сообщает корреспондент Vesti.kz.
О трансфере игрока объявила пресс-служба российского клуба. 27-летний Медведев, выступающий на позиции правого защитника перешел в «Сочи» в статусе свободного агента.
Ранее Медведев выступал в чемпионате Словакии за «Слован» из Братиславы. Вместе с этими клубом он пять раз побеждал в чемпионате страны и дважды выигрывал Кубок Словакии. За «Слован» игрок провел 120 матчей, забил три гола и отдал 15 голевых передач.
Медведев родился в Актюбинской области, в поселке Бадамша, однако в раннем возрасте вместе с семьей переехал в Чехию. Футболист является воспитанником «Виктории» из Пльзени. Он провел два матча за сборную Чехии U19.