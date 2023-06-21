«Спартак» окажет поддержку приговоренному к 18 месяцам тюрьмы футболисту Промесу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» окажет поддержку нидерландскому полузащитнику Квинси Промесу, которого приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

«На данный момент это больше юридическая проблема. Окончательное решение не принято, сейчас идет процесс апелляции. Мы надеемся, что решение суда будет изменено. Со своей стороны, где возможно, будем оказывать помощь и содействие», — сказал Малышев.