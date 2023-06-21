СМИ узнали сроки восстановления игрока «Спартака» после травмы колена
«Спорт Экспресс»: игрок «Спартака» Тавареш возобновит тренировки не раньше зимы.
«Спорт Экспресс»: игрок «Спартака» Тавареш возобновит тренировки не раньше зимы.
МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Португальский защитник «Спартака» Томаш Тавареш возобновит тренировки после травмы колена не раньше зимы, об этом сообщает «Спорт Экспресс» со ссылкой на свой источник.
Тавареш получил разрыв крестообразной связки колена в расположении сборной Португалии, где готовился к участию в молодежном чемпионат Европы. Турнир стартовал 21 июня и продлится до 8 июля.
По информации источника, футболист перенесет операцию в Португалии в начале июля. После хирургического вмешательства Таварешу предстоит пройти восстановление, из-за которого он пропустит первую часть розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) и сможет приступить к тренировкам только во время зимних сборов.
Тавареш перешел в «Спартак» в зимнее трансферное окно из лиссабонской «Бенфики», защитник провел за «красно-белых» 17 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу. До перехода в московскую команду у португальца была аналогичная травма.