Дисквалификацию Соболева сократили до трех матчей

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырех матчей до трех. Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», — сообщил Зеленов.

Во втором тайме матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) 21 мая судья удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и футболиста армейцев Виллиана Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши, позднее он был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС на четыре матча. Красную карточку Роши КДК отменил.