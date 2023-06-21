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20:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дисквалификацию Соболева сократили до трех матчей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Московский «Спартак» добился сокращения дисквалификации футболиста команды Александра Соболева с четырех до трех матчей Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил журналистам глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Решение принял апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС).

«Апелляционный комитет рассмотрел наше обращение и сократил срок дисквалификации Александру Соболеву с четырех матчей до трех. Четвертый матч дисквалификации теперь носит условный характер», — сообщил Зеленов.

Во втором тайме матча 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (2:1) 21 мая судья удалил с поля за неспортивное поведение Соболева и футболиста армейцев Виллиана Рошу. Соболев заработал удаление за то, что продемонстрировал неприличный жест в адрес Роши, позднее он был дисквалифицирован контрольно-дисциплинарным комитетом (КДК) РФС на четыре матча. Красную карточку Роши КДК отменил.

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