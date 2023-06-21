Перестановка для развития клуба. В «Спартаке» представили нового гендиректора Малышева

Источник: spartak.com

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Новый генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Олег Малышев официально был представлен в среду на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк — Арена». На представлении также присутствовал бывший генеральный директор клуба Евгений Мележиков, который сообщил, что его уход является выработанным решением в интересах развития «Спартака».

Пресс-конференция началась со слов Мележикова об уходе из клуба, после этого он подарил Малышеву футболку «Спартака» с надписью «ГД», что означает генеральный директор.

Мележиков отметил, что он уходит в интересах развития команды. «Я искренне заявляю: это не демарш с моей стороны, это выработанное в последние 1,5 месяца решение, общее и совместное, в интересах развития клуба, — сказал он журналистам. — За тот период — а это 2,5 года, сложный период был — наверное, мы клуб удержали, он показал достойные результаты, хотя хотелось бы лучшего и большего. Но сейчас мы понимаем, что клубу нужно дать новый импульс и движение. Я считаю, что новое движение должен задать новый человек. Я рассчитываю, что Олег Малышев обеспечит это движение. Хочу пожелать ему успехов, сдаю пост с уважением».

При этом Мележиков сообщил, что будет помогать клубу и Малышеву, когда это будет необходимо. По словам бывшего генерального директора «Спартака», ему предлагали должность в дочерней компании акционера клуба компании «Лукойл», но он отказался. Мележиков также сообщил, что совет директоров «Спартака» положительно оценил его работу и работу клуба по итогам прошедшего сезона. В сезоне-2022/23 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги.

Мележиков занимал пост генерального директора «Спартака» с июня 2021 года. До этого с декабря 2020 года он работал управляющим директором клуба после ухода с поста генерального директора Шамиля Газизова. С 2015 по 2019 год и с сентября по декабрь 2020 года он был директором по безопасности «Спартака».

Источник: spartak.com

Малышев — с детства за «Спартак»

Малышев поблагодарил совет директоров за доверие. «Огромное спасибо Евгению Владимировичу за всю работу в чрезвычайное время, — сказал Малышев журналистам. — Была смена акционера, тренера, спортивного директора. Много испытаний, которые клуб прошел с Евгением Владимировичем достойно. Отдельное спасибо, что смогли сохранить тренера. Я принимаю пост. Большое спасибо совету директоров и акционерам, что доверили такую сложную задачу».

Новый генеральный директор «Спартака» сообщил, что он никогда не работал в футбольных клубах. По словам Малышева, он ранее трудился в сфере консалтинга, также он специализировался на работе в индустрии недвижимости и медиа. «Я с детства был болельщиком футбола и “Спартака”, я хотел, чтобы моя жизнь была связана с футболом», — отметил Малышев, добавив, что впервые столкнулся с таким уровнем ответственности. С 2022 года он входит в совет директоров «Спартака».

Малышев также рассказал о приоритетных задачах клубах на ближайшее время. На данный момент такой является оказание максимального содействия спортивному блоку в преддверии подготовки к сезону и завершение дел по трансферам. По словам Малышева, в трансферное окно клуб совершит два-три перехода, которые согласованы с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. При этом в клубе также думают над дополнительным усилением защитной линии в связи с тяжелой травмой португальского футболиста Томаша Тавареша. Также Малышев отметил, что «Спартак» является лучшим спортивным брендом в России, который нужно продолжать развивать дальше, кроме того, есть планы по развитию инфраструктуры и строительству новых объектов. При этом важным остается вопрос заполнения стадиона и охвата болельщиков, который должен увеличиться.

Также Малышев оценил работу Абаскаля в прошлом сезоне. «Я могу оценить пока как болельщик, — отметил Малышев. — Тренер достаточно молодой, но амбициозный и интересный, с большим будущим, хочется, чтобы он реализовал потенциал именно в “Спартаке”. На мой взгляд, в первый сезон Гильермо в целом по сезону показал себя очень качественным тренером, который продолжает прогрессировать. Были матчи, которые меня расстроили, мы вместе обсуждали, что к этому привело. Мне нравится, что Гильермо не паникует, видит проблему, смотрит, как улучшить ситуацию».

С сентября 2022 года пост спортивного директора «Спартака» занимает Пол Эшуорт. Малышев отказался оценивать его работу после зимнего трансферного окна. «Он не так давно в клубе, я познакомился с ним, когда он почти одновременно со мной пришел в клуб, — отметил Малышев. — Это время Пол не терял, он вел работу скаутов, нанимал скаутов и аналитиков, они вместе создавали систему по анализу и принятию решения по футболистам. Формировал планы по трансферное работе. Сейчас у Пола есть задачи и четкий план, есть четкий список футболистов, посмотрим на результаты трансферного окна, после будем оценивать. Пока Пол является спортивным директором, наша задача — оказывать содействие этой работе».

Источник: spartak.com

Бюджет, вторая команда и Промес

Малышев предположил, что бюджет «Спартака» увеличится в следующем сезоне. «Я сейчас точные цифры не назову, — отметил он. — Сейчас идет процесс оптимизации бюджета, мы внимательно изучаем все цифры. Я думаю, что в этом году бюджет будет больше, чем в прошлом году, насколько, смогу прокомментировать позже».

23 мая 2022 года руководство «Спартака» объявило о решении закрыть вторую команду в целях сокращения расходов. «Спартак-2» изначально выступал в третьем по силе дивизионе чемпионата страны, в 2015 году клуб завоевал путевку в Футбольную национальную лигу (ФНЛ, ныне — Первая лига). Малышев рассказал, что сейчас все зависит от новой реформы Второй лиги, спортивный блок проанализирует уровень нового соревнования, но на данный момент в спортивном блоке считают, что лучше отдавать футболистов, которые еще не дошли до основного состава, в аренду.

Также Малышев рассказал, что в «Спартаке» допускают заключение соглашений с иностранными клубами. «Решение о приобретении зарубежного фарм-клуба пока преждевременно. Но мы рассматриваем варианты партнерских отношений, особенно из дружественных стран, не исключаем аренды в эти клубы», — отметил он.