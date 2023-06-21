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20:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мартинович вошел в тренерский штаб «Ахмата»

Белорусский специалист Михаил Мартинович вошел в тренерский штаб «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.

АхматПремьер-лига: таблица и календарь
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До назначения помощником Сергея Ташуева в разное время 43-летний специалист являлся главным тренером и ассистентом в командах чемпионата Беларуси. Также был тренером юношеских сборных страны.

«Мы приветствуем Михаила Алексеевича в нашем дружном коллективе и желаем удачи!» — говорится в сообщении «Ахмата».

В сезоне-2022/23 «Ахмат» занял пятое место в РПЛ, набрав 50 очков в 30 матчах.

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