Керк воспользовался специальным правилом ФИФА и приостановил контракт с «Локомотивом»

Срок действия контракта Керка с железнодорожниками рассчитан до лета 2025-го года. Последние полгода футболист провёл на правах аренды в «Антверпене», с которым выиграл чемпионат Бельгии. Керк провёл 12 матчей, забил 4 гола и отдал две голевых передачи. Стоимость вингера по данным Transfermarkt оценивает в € 4 млн.

Сообщается, что агент футболиста отказался комментировать причины такого решения Керка. В то же время «Локомотив» подтвердил получение соответствующего уведомления.