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13:15 (мск), источник: ТАСС

Билеты на домашние матчи «Рубина» в РПЛ будут стоить от 50 рублей

Такие цены будут актуальны на всех матчах.

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Билеты на домашние матчи казанского футбольного клуба «Рубин» в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будут стоить от 50 рублей. Об этом в четверг сообщил пресс-атташе клуба Марат Вагизов на пресс-конференции, посвященной правилам оформления и использования карты болельщика.

«Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей премьер-лиги», — сказал Вагизов.

Пресс-атташе «Рубина» отметил, что такие цены будут актуальны и на играх с топовыми соперниками — «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Таким образом клуб пытается привлечь болельщиков на трибуны и мотивировать к оформлению карты болельщика.

На матчи РПЛ можно попасть только при наличии карты болельщика. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Мелбет — Первой лиги, где карта болельщика не требуется. «Рубин» дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. Возможность оформить ее на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года. Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ. С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить карту болельщика без посещения МФЦ.

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