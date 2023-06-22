Билеты на домашние матчи «Рубина» в РПЛ будут стоить от 50 рублей

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Билеты на домашние матчи казанского футбольного клуба «Рубин» в следующем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будут стоить от 50 рублей. Об этом в четверг сообщил пресс-атташе клуба Марат Вагизов на пресс-конференции, посвященной правилам оформления и использования карты болельщика.

«Билеты будут стоить от 50 рублей, это очень низкая цена для матчей премьер-лиги», — сказал Вагизов.

Пресс-атташе «Рубина» отметил, что такие цены будут актуальны и на играх с топовыми соперниками — «Зенитом», «Спартаком» и ЦСКА. Таким образом клуб пытается привлечь болельщиков на трибуны и мотивировать к оформлению карты болельщика.

На матчи РПЛ можно попасть только при наличии карты болельщика. В минувшем сезоне казанский клуб стал победителем Мелбет — Первой лиги, где карта болельщика не требуется. «Рубин» дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.