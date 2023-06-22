РПЛ подготовила стратегию развития до 2027 года. Лига хочет увеличить аудиторию и заработки

Средняя посещаемость матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшие четыре года должна вырасти до 17 000 зрителей. Об этом говорится в проекте стратегии развития лиги до 2027 г., выдержки из которого опубликовал РБК.

Матчи РПЛ в сезоне 2022/23 в среднем посещали 9426 зрителей. Это худшие показатели российского чемпионата с 1995 г., когда на играх Высшей лиги (так на тот момент назывался элитный дивизион) собирались в среднем 9262 болельщика.

Посещаемость в 2020 — 2022 гг. была еще ниже, но тогда на эти показатели влияли ограничения по допуску зрителей на стадионы из-за пандемии коронавируса.

С 2001 г., когда была основана РПЛ, лучшим с точки зрения посещаемости стал сезон 2018/19. Тогда одну игру в среднем смотрели 16 817 зрителей. Розыгрыш состоялся сразу после чемпионата мира, который принимала Россия. К проведению турнира были построены новые современные арены, а общий интерес к футболу в стране заметно вырос.

Из РПЛ хотят сделать продукт на стыке спорта и развлечений

В прошедшем сезоне посещаемость РПЛ заметно упала. Одна из главных причин — закон о Fan ID, по которому для прохода на стадион необходимы не только билеты или абонементы, но и персонифицированные карты (паспорта болельщика). Фанаты большинства клубов объявили бойкот такой инициативе чиновников, отказавшись посещать матчи. У многих обычных болельщиков возникли сложности из-за необходимости подтверждать личность в МФЦ (это одно из ключевых условий для оформления документа).

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На проблему обратили внимание первые лица РФ. В результате агентство стратегических инициатив (АСИ), которое занимается проработкой вопроса об упрощении Fan ID по поручению президента Владимира Путина, уже выдвинуло ряд предложений, в числе которых значился даже полный отказ от Fan ID.

В проекте стратегии развития РПЛ заявлено, что к 2024 г. лига хочет увеличить среднюю посещаемость матчей до 10 500 зрителей, а к 2027 г. выйти на показатели рекордного сезона 2018/19. Это KPI для лиги со стороны Российского футбольного союза (РФС).

Для увеличения посещаемости РПЛ планирует увеличить количество развлекательных мероприятий, подобных премии «Герои РПЛ», которая состоялась в начале июня. Кроме того, лига намерена стимулировать клубы к развитию маркетинга и коммерческой деятельности.

Также РПЛ введет свой собственный KPI, чтобы отслеживать выполнение стратегических целей. Руководители клубов и партнеры лиги будут оценивать ее деятельность на основе нового параметра — индекса удовлетворения и одобрения деятельности РПЛ. К 2024 г. он должен составить 50%, а к 2027-му — 70%.

Увеличение посещаемости — далеко не единственный пункт в проекте стратегии развития лиги. Помимо прочего, в документе заявлено внедрение собственного видеоплеера на сайте и в мобильном приложении и создание экосистемы для болельщиков (билеты, спортивные товары, авиабилеты и гостиницы и т. д. ).

В повседневную жизнь людей лига будет интегрироваться с помощью видеоконтента разных форматов и сервисов для болельщиков. А еще планирует расширить выбор рекламных инструментов, в том числе за счет сервисов такси, доставки, еды, музыки и т. д. Также болельщикам хотят предложить токены и возможности просмотра некоторых видео в режиме дополненной реальности за счет коллаборации с крупной IT-компанией, название которой в документе не раскрывается.

Кроме того, в РПЛ собираются уже в 2024 г. изменить регламент турнира, а впоследствии регулярно проводить дополнительные соревнования вроде зимнего Кубка. В документе прямо отмечается, что у лиги есть все возможности для подобных экспериментов из-за отсутствия еврокубков. Значит ли это, что до 2027 г. можно не ждать возвращения российского футбола в международные соревнования, не поясняется.

Президент РПЛ Александр Алаев

Конечная цель РПЛ — к 2027 г. превратиться в коммерчески успешную бизнес-структуру с эффективной системой принятия решений и корпоративным управлением. Авторы стратегии хотят видеть лигу самым популярным брендом на стыке профессионального спорта и развлечений, а также лидером инновационных изменений в российском футболе. Заявлено и увеличение доходов от спонсорских соглашений с нынешних 3 до 4 млрд руб. в год.

Как утверждает РБК, документ составила команда под руководством главы РПЛ Александра Алаева и группа специалистов консалтинговой компании OKS Lab, которую возглавляет новый генеральный директор «Спартака» Олег Малышев. Разработанная стратегия будет рассмотрена 12 июля на общем собрании лиги.