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22:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» просит около 18 миллионов евро за Сперцяна

«Аякс» является главным фаворитом на трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает SportItalia.

Краснодар
Аякс
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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, футболистом интересуются три клуба серии А — «Сассуоло», «Интер» и «Фиорентина». Скаутский отдел «Аякса» наблюдал за игроком сборной Армении в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2024 против Латвии (2:1). В Германии интерес к 23-летнему игроку проявляет менхенгладбахская «Боруссия», также «Манчестер Сити» давно положил глаз на полузащитника.

Информируется, что российский клуб требует около 18 миллионов евро за трансфер Сперцяна.

В минувшем сезоне футболист сыграл в 41 матче за «Краснодар» во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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