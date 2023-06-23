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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Большие перемены в «Спартаке», ЦСКА и «Динамо». Все, что вы могли упустить в РПЛ за лето

Главные события последних недель в каждой из 16 команд.

Спартак
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Источник: Чемпионат.com

Летнее межсезонье в РПЛ по традиции получается коротким. До старта нового чемпионата осталось не так много времени. 15 июля «Зенит» и ЦСКА сыграют за Суперкубок, а матчи 1-го тура Российской Премьер-Лиги пройдут через неделю после игры в Казани. Что уже сделали российские клубы за месяц до старта сезона?

«Зенит»

В «Зените» произошла мини-революция. Совет директоров принял решение о создании новой структуры — правления клуба. Оно будет состоять из девяти человек, и туда, к примеру, войдут генеральный директор Александр Медведев и главный тренер Сергей Семак. Одна из целей — объединить ответственность всех тех, кто отвечает за различные направления — от академии и главной команды до финансовых и международных отделов.

Помимо этого, «Зенит» продлил на один год контракт с вратарём Михаилом Кержаковым и выкупил права на Густаво Мантуана. Правда, в Бразилии пишут, что сине-бело-голубые ещё не решили вопрос с компенсацией за атакующего полузащитника. Гендиректор Медведев, в свою очередь, сообщил, что «Зенит» выкупил игрока. А ещё, по его словам, у чемпиона появится своя медиакоманда.

ЦСКА

Армейцы решили несколько вопросов, связанных с составом. Во-первых, продлили контракт с Игорем Дивеевым — новый договор рассчитан до 2028 года. Во-вторых, выкупили у «Интернасьонала» права на Мойзеса. Бразилец стал полноценным футболистом ЦСКА, а договор заключили по схеме «3+1». Наконец, московский клуб продлил ещё на один сезон контракт с защитником Кириллом Набабкиным. И главное — в команду должен вернуться Марио Фернандес!

Игорь Дивеев | Источник: Чемпионат.com

«Спартак»

Главная новость — смена генерального директора. Евгений Мележиков покинул пост и уступил его Олегу Малышеву. Это не человек со стороны. По словам Мележикова, Малышев в течение года «занимался определённым управлением». Новый гендиректор уже сообщил, что ждать большого количества новичков летом не стоит.

В середине июня «Спартак» получил крайне печальную новость из стана молодёжной сборной Португалии — защитник Томаш Тавареш порвал «кресты». Это уже вторая подобная травма в карьере игрока, а ведь ему всего 22 года! Также красно-белые расторгли контракт с Мацеем Рыбусом, поляк задержался в столичном клубе всего на один сезон. По словам игрока, тренер перестал рассчитывать на него после перехода Тавареша. В ближайшие же месяцы придётся обходиться и без поляка, и без португальца.

«Ростов»

Менеджеры донского клуба ведут активную работу по формированию состава. Они продлили контракты сразу с несколькими футболистами. Хорен Байрамян подписал договор до 2025 года, Иван Комаров — до 2026-го, Кирилл Щетинин — до 2028-го. Помимо этого, «Ростов» подписал трёхлетний контракт с Евгением Черновым, который до этого играл за команду на правах аренды. Состав донского клуба пополнили Роман Акбашев и вернувшийся Алексей Ионов. А вот Дмитрий Полоз команду покинул.

Кстати, президент «Ростов» Арташес Арутюнянц сформулировал задачи команды на новый сезон. Во-первых, нужно избежать вылета и стыковых матчей, и желательно решить этот вопрос уже осенью. Во-вторых, быть в турнирной таблице как можно выше. В-третьих, выйти в весеннюю часть Кубка и постараться добраться до финала.

«Ахмат»

Грозненский клуб продлил контракт с главным тренером. Отличное выступление «Ахмата» в сезоне-2022/2023 благоприятно отразилось на будущем Сергея Ташуева. Тренер подписал новый договор до 2026 года. Сам Ташуев считает, что в новом сезоне всё будет по-другому, и настраивает футболистов на усердную работу.

Сергей Ташуев | Источник: Чемпионат.com

«Краснодар»

«Быки» попрощались с Алексеем Ионовым, который покинул команду в статусе свободного агента. Также из «Краснодара» окончательно ушёл Евгений Чернов — ранее он был в «Ростове» в аренде. А вот защитник Хуниор Алонсо, судя по всему, останется в команде. По крайней мере, так сказал его агент. Плюс «Краснодар» заполучил защитника Александра Эктова. Главная интрига — уйдёт ли Эдуард Сперцян в «Аякс»?

«Оренбург»

Клуб приятно удивил в минувшем сезоне, однако повторить результат (седьмое место) будет очень тяжело. Марцел Личка покидает «Оренбург» и уходит в «Динамо». Одного чеха в «Оренбурге» сменит другой — вакантный пост займёт Иржи Ярошик. Команду уже покинули два важных футболиста: защитник Александр Эктов и полузащитник Тимур Аюпов. При этом клуб уже подписал новых легионеров.

«Локомотив»

Железнодорожники закрыли вопрос с Дзюбой — контракт подписан по схеме «1+1». Артём принёс команде весомую пользу и заслужил продление договора. Также «Локомотив» переманил к себе флангового защитника Илью Самошникова и расстался с нападающим Иваном Игнатьевым. В связи с уходом последнего талантливый Сергей Пиняев возьмёт себе девятый номер (ранее играл под 19-м).

Артём Дзюба | Источник: Чемпионат.com

«Динамо»

Бело-голубые уже определились с кандидатурой нового главного тренера. Им стал Марцел Личка — ради этого придётся выплатить компенсацию в размере € 1 млн. В прошлом сезоне «Оренбург» стал одним из открытий сезона в РПЛ, а теперь чеха ждёт проблемное «Динамо». Москвичи откровенно завалили весеннюю часть чемпионата и не попали даже в топ-8. И это в год столетия клуба! Посмотрим, справится ли новый тренер с более серьёзным давлением.

«Сочи»

Черноморцы объявили об уходе сразу троих опытных футболистов. Сослан Джанаев, Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов в новом сезоне будут играть в других клубах. При этом «Сочи» пригласил к себе Ивана Игнатьева, а также двух легионеров — словенца Мартина Крамарича и чеха Юрия Медведева.

Сослан Джанаев | Источник: Чемпионат.com

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга также приобрёл легионера и при этом не заплатил за него ни копейки. 28-летний португальский защитник Кики переехал в Россию на правах свободного агента. Из других новостей отметим переход бывшего футболиста «Оренбурга» Тимура Аюпова и продление контракта с капитаном Денисом Кулаковым.

«Крылья Советов»

Владимир Сычевой официально сменил фамилию и стал Писарским, получив соответствующий документ. Возможно, это обстоятельство благоприятно скажется на результативности форварда, который не забил ни одного мяча в весенней части РПЛ. А ещё «Крылья» выкупили у «Локомотива» полузащитника Сергея Бабкина. Сумма трансфера составила примерно 30 млн рублей.

Владимир Писарский | Источник: Чемпионат.com

«Пари НН»

Сергей Юран сохранит пост главного тренера команды в новом сезоне. Об этом сообщает журналист Иван Карпов. Такое решение принял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после заседания совета директоров. Клуб продолжит делать ставку на молодых футболистов. «Пари НН» расстался с Денисом Глушаковым — у ветеран истёк срок контракта. Сам футболист признался, что хочет быть ближе к семье (его супруга Ксения Коваленко играет за ЦСКА).

«Факел»

Главная потеря «Факела» — Роман Акбашев. Футболист получил более выгодное предложение из «Ростова» и сменил место работы. Из других новостей отметим продление контрактов с защитником Сергеем Божиным и нападающим Евгением Марковым. Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что в минувшем сезоне клуб заработал почти столько же средств, сколько получил от правительства региона.

«Рубин»

Спортивный директор казанцев Эдуард Сафонов уже сообщил, что летом клуб приобретёт шесть-семь новичков. При этом, по его словам, менеджеры активно ищут усиление на иностранном рынке. Илья Самошников уже покинул «Рубин» и подписал контракт с «Локомотивом». Кроме того, Сафонов объявил об уходе опытного вратаря Александра Беленова.

«Балтика»

Главная новость — продление контракта с главным тренером Сергеем Игнашевичем. Этого следовало ожидать с учётом того, что он стал первым за 25 лет, кто вывел команду в «вышку». Клуб из Калининграда уже укрепил состав несколькими новичками. В Россию переехал португальский опорник Жоау Ламейра, который достался «Балтике» совершенно бесплатно. Помимо этого, команда Игнашевича усилилась защитником Александром Жировым и лучшим ассистентом Первой лиги Артуром Галояном.

Кирилл Закатченко

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