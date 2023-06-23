«У меня есть амбиции». Марцел Личка прокомментировал назначение в «Динамо»

«Понятно, что я как тренер хочу стать сильнее. У меня есть амбиции, я хочу быть повыше. Зимой, когда ко мне пришёл “Краснодар” с предложением, я хотел доработать сезон в “Оренбурге”. После сезона мне пришёл звонок уже из “Динамо”. Они должны были договориться с “Оренбургом”, так как у меня был действующий контракт с клубом. Они между собой договорились, и я подписал контракт с “Динамо”.



“Динамо” — это большая команда в России с большой историей. Я договорился с президентом “Оренбурга” Василием Петровичем Еремякиным и спортивным директором Димой Андреевым, чтобы, когда у меня будет шанс летом сделать шаг вперёд в карьере, я мог уйти. Они были согласны и поддержали меня. “Оренбург” получит за меня деньги, это тоже хорошо. Всё прошло нормально, по-человечески», — приводит слова Лички Metaratings.ru.