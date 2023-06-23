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18:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«У меня есть амбиции». Марцел Личка прокомментировал назначение в «Динамо»

Чешский специалист Марцел Личка, 22 июня официально возглавивший команду московского «Динамо», рассказал о подробностях переговоров бело-голубых с «Оренбургом».

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Источник: РИА "Новости"

«Понятно, что я как тренер хочу стать сильнее. У меня есть амбиции, я хочу быть повыше. Зимой, когда ко мне пришёл “Краснодар” с предложением, я хотел доработать сезон в “Оренбурге”. После сезона мне пришёл звонок уже из “Динамо”. Они должны были договориться с “Оренбургом”, так как у меня был действующий контракт с клубом. Они между собой договорились, и я подписал контракт с “Динамо”.

“Динамо” — это большая команда в России с большой историей. Я договорился с президентом “Оренбурга” Василием Петровичем Еремякиным и спортивным директором Димой Андреевым, чтобы, когда у меня будет шанс летом сделать шаг вперёд в карьере, я мог уйти. Они были согласны и поддержали меня. “Оренбург” получит за меня деньги, это тоже хорошо. Всё прошло нормально, по-человечески», — приводит слова Лички Metaratings.ru.

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