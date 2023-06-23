Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Юран назвал худшие стадионы в РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран назвал худшие стадионы Российской Премьер-Лиги.

Пари Нижний Новгород
Оренбург
ФакелПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«На каких стадионах было всего сложнее играть в минувшем сезоне? Наверное, как и для всех, в Оренбурге было непросто. Там хорошего качества искусственный газон, но футболистам сложно всё равно. Надо что-то делать.

Хочется, чтобы улучшили качество газона в Воронеже. Да что кривить душой, раздевалки тоже в плохом состоянии, стадион-то старый. Для такого региона хочется лучшего, болельщики любят там футбол. В Воронеже давно напрашивается новый стадион. А так в РПЛ все стадионы соответствуют высокому уровню», — сказал Юран в интервью Legalbet.

По итогам прошедшего сезона «Пари НН» сохранил место в РПЛ.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Хочу выигрывать медали для Франции». Экс-россиянка стала героиней в Европе
«Проиграл битву за жизнь». Велогонщик упал в обрыв и разбился насмерть
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь