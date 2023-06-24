Нападающий «Зенита» Кассьерра женился
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра женился. Футболист скрепил себя узами брака с Маргаритой. Об этом колумбиец сообщил в своей социальной сети.
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра женился. Футболист скрепил себя узами брака с Маргаритой. Об этом колумбиец сообщил в своей социальной сети.
Матео Кассьерра играет в «Зените» с июля 2022 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.
Контракт 26-летнего футболиста действует до лета 2025 года.