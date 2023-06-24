Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
10:58 (мск), источник: Sport24

Нападающий «Зенита» Кассьерра женился

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра женился. Футболист скрепил себя узами брака с Маргаритой. Об этом колумбиец сообщил в своей социальной сети.

Наверх

Матео Кассьерра играет в «Зените» с июля 2022 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забил 6 голов и отдал 8 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста действует до лета 2025 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-ведущая «Матч ТВ» показала сочную фигуру, выложив горячее фото в купальнике с отдыха на Сейшелах
Кошмарная трагедия в семье экс-футболиста «Зенита»: «Оба погибли. Меньше чем за час до игры. Просто ужас»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь