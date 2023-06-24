«Спартак» и ЦСКА сыграют в 11-м туре нового сезона РПЛ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Матч между московскими «Спартаком» и ЦСКА в первом круге Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/24 пройдет в рамках 11-го тура. Об этом в субботу сообщает пресс-служба РПЛ.

11-й тур состоится с 6 по 8 октября. Встреча пройдет на домашнем стадионе «Спартака». Встреча команд во втором круге пройдет в 21-м туре (15−17 марта).

Первый тур нового сезона состоится с 21 по 23 июля. В нем пройдут матчи «Спартак» — «Оренбург», «Динамо» (Москва) — «Краснодар», «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань), «Урал» (Екатеринбург) — ЦСКА, «Ростов» — «Факел» (Воронеж), «Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара), «Сочи» — «Балтика» (Калининград), «Пари Нижний Новгород» — «Зенит» (Санкт-Петербург).

В третьем туре (4−6 августа) «Зенит» дома сыграет с «Динамо», ЦСКА примет «Локомотив». В рамках пятого тура (18−20 августа) «Спартак» примет «Зенит», вторая игра команд пройдет в Санкт-Петербурге в 19-м туре (1−3 марта).