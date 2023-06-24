Марсело Алвес перешёл в «Сочи»

Игрок будет выступать за сочинцев на правах аренды с приоритетным правом выкупа. Марсело получит в клубе 33-й номер. Ранее игрок принадлежал бразильской «Мадурейре». Предыдущий сезон Алвес провёл на правах аренды в составе португальской «Тонделы», за которую сыграл 51 матч, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость 25-летнего игрока, согласно интернет-порталу Transfermarkt, составляет € 450 тыс.