Пономарев назвал вратарей, которые могут заменить Акинфеева в ЦСКА

«Акинфеев ещё сезон поиграет в воротах. Вижу ли ему замену? Есть в ЦСКА второй вратарь — это Влад Тороп. Он хороший. Ещё у нас есть Помазун, который был в аренде в “Урале”. Он тоже неплохо стоит. У него хороший рост, кондиции, смелый голкипер. В ЦСКА никогда вратари не переводились. Уверен, что Помазун заменит Акинфеева. Это готовый вратарь», — цитирует Пономарева Legalbet.ru.