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11:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Пономарев назвал вратарей, которые могут заменить Акинфеева в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, кто может заменить голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

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Источник: РИА "Новости"

«Акинфеев ещё сезон поиграет в воротах. Вижу ли ему замену? Есть в ЦСКА второй вратарь — это Влад Тороп. Он хороший. Ещё у нас есть Помазун, который был в аренде в “Урале”. Он тоже неплохо стоит. У него хороший рост, кондиции, смелый голкипер. В ЦСКА никогда вратари не переводились. Уверен, что Помазун заменит Акинфеева. Это готовый вратарь», — цитирует Пономарева Legalbet.ru.

Контракт 37-летнего Акинфеева с ЦСКА рассчитан до лета следующего года. В сезоне-2022/23 голкипер провел 35 матчей во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 раз отстоял на ноль.

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