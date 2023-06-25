Экс-игрока «Спартака» Гаврилова выписали из больницы

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой. Когда это произойдёт, сейчас сказать сложно, всё-таки ему уже 70 лет. Сейчас у него всё нормально», — сказал Хаджи в интервью «РИА Новости».