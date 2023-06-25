В Россию едут семь новых легионеров. Кого забрали клубы РПЛ?

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Ещё до старта предсезонки клубы РПЛ подписали целую группу легионеров. Новички из-за границы появились в «Зените», «Оренбурге», «Сочи», «Урале» и «Балтике». В этом тексте мы вкратце расскажем о каждом иностранце, рискнувшем переехать в Россию. Исключение — бразилец Ду Кейрос, приобретённый «Зенитом».

Томас Муро, «Оренбург»

«Оренбург» продолжает собирать в своём составе аргентинцев. Ещё одним соотечественником Лео Месси, перешедшим в эту команду, стал 21-летний атакующий полузащитник Муро. «Химнасия и Эсгрима» заработала на трансфере своего воспитанника в оренбургский клуб € 1 млн.

За последний год Томас провёл в чемпионате Аргентины 25 матчей (но в основе только девять), забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Выделялся статистикой обводок — 7,0 в среднем за 90 минут игры, из них 3,1 успешной. Муро способен сыграть как центрхава, так и на любом из флангов. Его сильными качествами называют также подачи со стандартов и дальние удары.

Эмирджан Гюрлюк, «Оренбург»

Ещё «Оренбург» неожиданно подписал турецкого легионера. Атакующий полузащитник «Алтынорду» обошёлся клубу в € 1,2 млн (по данным Transfermarkt), в договоре прописаны и бонусы в размере € 300 тыс. Гюрлюку всего 19 лет, он выступает за молодёжную сборную. Сообщалось об интересе к воспитаннику «Галатасарая» со стороны «Зенита», но, видимо, турецкие СМИ выдали желаемое за действительное. В завершившемся сезоне второго дивизиона чемпионата Турции Эмирджан набрал 4+2 по системе «гол+пас» в 29 матчах (в основе — 17). Гюрлюк стал лучшим игроком команды по оценкам InStat. Был первым-вторым в «Алтынорду» по количеству созданных моментов (18), ударов (49), попаданий в створ (20), ключевых передач (23), заработанных фолов (39) и даже единоборств (458, выиграл 53% из них). По обводкам — лидер с отрывом. В среднем за 90 минут у него 10 попыток обыгрыша, из них 7,0 успешной. Похоже, большой талант. Как и Муро, турок может выйти и в центре, и на флангах.

Юрий Медведев, «Сочи»

В «Сочи» тоже ищут новичков на иностранных рынках. 27-летний Медведев, пусть и обладатель русского имени-фамилии, записан как чех. У Юрия есть российские корни, но сам он родился в Казахстане и в детстве переехал с семьёй в Чехию. Последние пять лет правый защитник отыграл в Словакии — за «Слован» из Братиславы. Взял пять чемпионских титулов. В минувшем сезоне Медведев провёл 40 матчей во всех турнирах, включая еврокубки (30 в основе). Забил один гол «Базелю» в плей-офф Лиги конференций, отдал четыре голевых паса. В словацкой лиге выигрывал 64% единоборств, делал 2,1 отбора мяча, 5,6 перехвата и 4,8 подбора за 90 минут. Это цепкий, умеющий поддержать атаку защитник. В жизни Юрия случились две удивительные истории — о них мы рассказывали тут:

Марсело Алвес, «Сочи»

Бразильцев собирает не только «Зенит». «Сочи» тоже нашёл себе новичка на родине Малкома. Южный клуб арендовал у «Мадурейры» на год центрального защитника Марсело Алвеса. Впрочем, последний сезон этот 25-летний игрок провёл в Португалии, где также на правах аренды выступал за «Тонделу» из второго дивизиона. Бразилец сыграл в Сегунде 31 матч (в основе — 25), забил четыре гола и сделал одну голевую передачу. Марсело Алвес был лучшим в команде по проценту успешных ТТД (87%), одним из лидеров по количеству перехватов (149) и даже вошёл в топ-5 по ударам в створ (7). Выигрывал 69% единоборств. Новичок «Сочи» опасен на стандартах, обладает неплохой передачей.

Мартин Крамарич, «Сочи»

Кроме того, «Сочи» подписал вингера/форварда Крамарича. Только не Андрея из сборной Хорватии, а Мартина — из Словении. 25-летний новичок южан пока лишь кандидат в свою национальную команду. Он ушёл свободным агентом из клуба «Браво», где провёл три с половиной года и был капитаном. У Крамарича солидная статистика по итогам минувшего сезона: 12 забитых мячей и шесть результативных передач в 31 матче. Он создал наибольшее количество голевых моментов (28), стал первым в команде по ударам (70), попаданиям в створ (25), ключевым передачам (37), единоборствам (572, из них 39% выигранных), заработанным на себе фолам (57), а также дриблингу (107 попыток обыгрыша, 56 успешных обводок). Словенец достаточно быстр и креативен.

Кики, «Урал»

Екатеринбургский клуб привёз легионера из Португалии. Новичком «шмелей» стал Кики из «Визелы». 28-летний левый защитник перешёл в «Урал» свободным агентом, так как его контракт закончился. Воспитанник «Порту» и «Риу Аве» отыграл в «Визеле» последние четыре сезона. В юности вызывался в молодёжную сборную страны, уезжал за полгода в английский «Даг энд Ред». В минувшем сезоне Кики исполнял роль капитана «Визелы»: сыграл 28 матчей в Примейре, забил один гол и отдал один голевой пас. Заработал 10 жёлтых карточек, так что парень жёсткий. Кики стал лучшим в команде по количеству возвратов мяча на чужой половине поля (35), попал в топ-3 по перехватам (180), подборам (149), отборам (49) и даже успешным обводкам (37). Стоит ожидать от него активной поддержки атаки, хороших передач с фланга.

Жоау Ламейра, «Балтика»