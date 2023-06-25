«Рубин» интересуется тремя игроками сборной Белоруссии

По информации источника, казанский клуб интересуется защитником БАТЭ Владиславом Малькевичем, защитником «Шахтера» Глебом Шевченко и полузащитником «Астаны» Максом Эбонгом.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 занял первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышел в РПЛ. В апреле команду возглавил Рашид Рахимов.