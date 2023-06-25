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13:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» интересуется тремя игроками сборной Белоруссии

«Рубин» заинтересован в подписании трех игроков сборной Белоруссии в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

Рубин
БАТЭ
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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, казанский клуб интересуется защитником БАТЭ Владиславом Малькевичем, защитником «Шахтера» Глебом Шевченко и полузащитником «Астаны» Максом Эбонгом.

«Рубин» по итогам сезона-2022/23 занял первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышел в РПЛ. В апреле команду возглавил Рашид Рахимов.

24 июня «Рубин» провел первую тренировку в рамках летнего сбора.

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