«Рубин» интересуется тремя игроками сборной Белоруссии
«Рубин» заинтересован в подписании трех игроков сборной Белоруссии в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.
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Шахтер С
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«Рубин» заинтересован в подписании трех игроков сборной Белоруссии в летнее трансферное окно, сообщает Legalbet.
По информации источника, казанский клуб интересуется защитником БАТЭ Владиславом Малькевичем, защитником «Шахтера» Глебом Шевченко и полузащитником «Астаны» Максом Эбонгом.
«Рубин» по итогам сезона-2022/23 занял первое место в турнирной таблице ФНЛ и вышел в РПЛ. В апреле команду возглавил Рашид Рахимов.
24 июня «Рубин» провел первую тренировку в рамках летнего сбора.