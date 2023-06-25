Болельщики «Краснодара» выбрали лучшего футболиста сезона

Сперцян получил 48,78% голосов. Второе место в опросе занял колумбийский нападающий Джон Кордоба (19%), третье — вратарь Матвей Сафонов (8,34%). В голосовании приняло участие более 2000 человек.

Полузащитник стал лучшим игроком «Краснодара» в сезоне во второй раз подряд. Ранее 23-летний игрок сборной Армении был назван лучшим полузащитником минувшего сезона Российской премьер-лиги.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». Футболист родился в России, однако в феврале 2021 года принял решение выступать за сборную Армении. В прошедшем сезоне игрок отметился 14 голами и 14 результативными передачами в 41 матче за клуб.