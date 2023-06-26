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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Зените» будет еще один бразилец. По потенциалу Педро сильнее Малкома

Очередной южноамериканец переберется в Санкт-Петербург через год.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Тень Юри Алберто

Можно сколько угодно шутить или возмущаться на тему того, что «Зенит» теперь из Сан-Паулу или Рио-де-Жанейро, но сине-бело-голубым надо отдать должное. В непростых условиях невский клуб обозначил курс и четко его соблюдает — в Бразилии «Зенит» нашел золотую жилу, которая уже приносит ему трофеи, а в перспективе будет приносить еще и деньги.

Зимой мы отмечали, как классно питерцы разрешили ситуацию с Юри Алберто. Напомню, бразильский форвард переехал в Россию в начале 2022 года за 25 миллионов евро (согласно Transfermarkt), но уже летом захотел приостановить контракт с «Зенитом», как делали многие легионеры. Однако сине-бело-голубые не собирались терять дорогостоящего футболиста просто так, поэтому договорились с «Коринтиансом» об аренде на выгодных для себя условиях.

Формально сделка по переходу Алберто была закрыта зимой, когда нападающий подписал полноценный контракт с «Коринтиансом». Но трансферное эхо доносится до сих пор. В обмен на форварда «Зенит» получил защитника Роберта Ренана (перешел зимой), хавбека Ду Кейроса (перешел летом), а также оставил у себя вингера Густаво Мантуана — на днях его выкупили за 2 миллиона евро. А еще «Зенит» получил право преимущественного приобретения юного форварда Педро, и именно эта часть сделки сперва казалась самой незначительной, но в перспективе может стать важнейшей.

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17-летний талант

Педро Энрике, или просто Педриньо, родился в феврале 2006 года и давно привлек к себе внимание сильнейших скаутов планеты. Он многогранен: бьет и пасует с двух ног, быстр, техничен, вынослив, мощен. Педро невысок, но низкий центр тяжести позволяет ему и сохранять устойчивость, и применять особый дриблинг против тяжеловесных и рослых оппонентов.

Потенциальный новичок «Зенита» может играть на любой позиции в атаке, но предпочитает левый фланг — там Педриньо чаще всего начинает матчи и в «Коринтиансе», и в сборных своего возраста. Но он нередко смещается на другую бровку, а в недавней встрече с «Куябой» 17-летний акселерат вообще играл на острие в дуэте форвардов (причем Юри Алберто вышел на поле не вместе с ним, а вместо него во втором тайме).

Очевидный минус у Педро только один — он слишком юн. 17 лет — едва ли не самый опасный возраст для любого игрока, потому что в это время происходит переход из молодежного футбола во взрослый, часто болезненный. Но у юноши пока все в порядке: с весны «Коринтианс» стал аккуратно привлекать таланта к матчам в главной команде, и на сегодня у Педриньо уже пять игр в бразильской серии А и две в Кубке Либертадорес. Голов еще нет, но глупо называть это недостатком для 17-летнего нападающего.

Зато у возможного новичка «Зенита» в этом году появился серьезный титул: зимой он вместе с Робертом Ренаном выиграл чемпионат Южной Америки (U-20), причем Педро был одним из самых юных футболистов на турнире. Он провел восемь матчей и забил два мяча, в том числе в финале в ворота сборной Уругвая, обеспечив своей команде золото.

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Отступные — 120 миллионов евро

Перспективы у Педриньо — космические. Его талант сопоставим с другим бразильцем 2006 года рождения Эндриком, которого «Реал» приобрел почти за 40 миллионов евро. Вероятно, и Педро через несколько лет окажется в топ-клубе: не так давно Goal сообщал об интересе к нему со стороны «Аякса», ПСВ, дортмундской «Боруссии», «Ньюкасла» и «Брайтона». Неудивительно, что в апреле «Коринтианс» продлил контракт с вундеркиндом до 2026 года и обновил сумму отступных для иностранных клубов до 120 миллионов евро.

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Конечно, «Зенит» не собирается платить целое состояние за 17-летнего футболиста, поэтому сыграл на опережение. Еще зимой сине-бело-голубые договорились с бразильским клубом об особых условиях выкупа одаренного игрока, и сейчас, как сообщает Radio Itatiaia, петербуржцы готовы заплатить 17 миллионов евро за 50% прав на Педро. Это означает, что при перепродаже «Зенит» получит лишь половину от вырученной суммы. Важное уточнение: если сделка состоится, то форвард окажется в Санкт-Петербурге только в следующем году, когда ему исполнится 18 лет. У Эндрика аналогичная ситуация — он тоже переедет в Мадрид лишь в 2024 году.

Для «Коринтианса» эта сделка кажется не совсем выгодной, ведь перспективная рыночная стоимость Педриньо явно выше 17 миллионов, однако у бразильцев есть финансовые трудности, из-за которых «Зениту» и удается выбивать неплохие для себя условия. Кроме того, клуб из Сан-Паулу таким образом снижает риски и получает деньги, ведь нет никаких гарантий, что Педро действительно станет звездой.

Самого футболиста подобный трансфер тоже должен устраивать: сейчас в «Зените» любому бразильцу комфортно из-за немалого числа соотечественников в команде, да и невский клуб — хороший транзитный пункт в большую Европу. Тому же Эндрику в «Реале» через год будет гораздо тяжелее протиснуться в основу, чем Педро — в «Зените».

Конечно, именно сейчас юному вингеру было бы трудно сразу влиться в основу, но за год он окрепнет, получит опыт и переедет в Санкт-Петербург сформировавшимся футболистом. К тому времени в составе «Зенита» могут произойти изменения — может быть, уйдет и Малком, который во многом напоминает Педро. А у сине-бело-голубых будет готова перспективная замена. Кажется, «Зенит» все делает логично.

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