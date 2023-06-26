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18:26 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» расстался с легионером, «Ростов» взял финалиста Кубка. Трансферы недели в РПЛ

Активнее других в последние дни работает «Сочи».

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Источник: ФК «РУБИН» / ФК «РОСТОВ»

Позади ещё одна неделя, и мы по традиции публикуем список последних трансферов в РПЛ. Сразу бросается в глаза активность южных клубов, особенно это касается «Сочи». Черноморский клуб взял несколько новичков, в том числе легионеров.

Алексей Ионов: «Краснодар» → «Ростов» (свободный агент)

Ионов объявил об уходе из «Краснодара» сразу после обидного поражения в кубковом финале. Футболист отыграл в составе «быков» предыдущие три года и покинул команду в статусе свободного агента. «Добро пожаловать домой, Лёша!» — таким сообщением встретила переход игрока пресс-служба «Ростова». Ионов уже играл за донской клуб в период с 2017 по 2020 год, после чего ушёл в «Краснодар» за € 3,5 млн. Теперь же «Ростов» вернул его, не заплатив ни копейки. И подписал контракт до конца сезона-2024/2025.

Правда, Ионову уже 34 года. Тем не менее он всё ещё в состоянии приносить пользу. В прошедшем сезоне Алексей пропустил всего три матча в РПЛ (дважды остался в запасе, один раз не попал в заявку). Он забил семь мячей и отдал две голевые передачи. По итогам первого круга у Ионова был всего два гола, но он разыгрался во второй части турнира. Забивал не только аутсайдерам («Факел», «Химки»), но и командам из топ-5 («Зенит», «Ростов»).

Евгений Чернов: «Краснодар» → «Ростов» (свободный агент)

Ещё один футболист, который сменил один южный клуб РПЛ на другой. Кстати, для Чернова это привычное дело. В начале 2019-го он стал игроком «Ростова», через год уехал в «Краснодар». Летом 2022-го донской клуб арендовал защитника, а теперь сделал его полноценным футболистом команды. 30-летний Чернов перешёл в «Ростов» в статусе свободного агента и получил контракт на три года.

В сезоне-2022/2023 защитник пропустил семь матчей в РПЛ (пять — из-за травмы). Забил два мяча и сделал это в матчах со столичными командами разного уровня. Пушечный удар в матче с «Торпедо» (2:1) оказался победным, а гол в игре с ЦСКА (1:4) уже ни на что не повлиял. Всего за свою карьеру Чернов отыграл 84 матча в футболке «Ростова» и забил три мяча.

Мацей Рыбус: «Спартак» → «Рубин» (свободный агент)

Источник: ФК «Рубин»

Прошедший сезон сложился для поляка очень непросто. Во-первых, его отчислили из сборной, поскольку он остался в России. Во-вторых, Рыбус так и не заиграл в «Спартаке». Если в первой части сезона Мацей провёл хотя бы семь матчей в РПЛ, то во второй его выпустили только на одну минуту в игре с «Торпедо». Логично, что летом стороны расторгли контракт. После этого Мацей сообщил, что ведёт переговоры сразу с тремя клубами, среди которых есть «Рубин». В итоге 33-летний футболист заключил контракт с казанским клубом до конца сезона-2023/2024. «Рубин» — четвёртая российская команда в карьере поляка. Ранее он играл за «Терек», «Локомотив» и «Спартак».

Александр Жиров: «Зандхаузен» → «Балтика» (свободный агент)

Если «Рубин» пока заполучил только одного новичка, то в составе «Балтики» их уже пять. И компания подобралась очень разнообразная. Тут и легионер Ламейра, и лучший ассистент Первой лиги Галоян, и молодые Пряхин с Аванесяном, которых купили у ЦСКА. Пятым новобранцем стал 32-летний защитник Жиров. Тот самый, что последние пяти лет провёл в составе клуба Второй Бундеслиги. Туда Жиров уехал в статусе неизвестного игрока, а в итоге дорос до капитана команды. По итогам сезона-2022/2023 «Зандхаузен» вылетел в третий дивизион, а россиянин не стал продлевать контракт. Он возвращается на родину и постарается проявить себя в составе новичка РПЛ.

Иван Игнатьев: «Локомотив» → «Сочи» (свободный агент)

Игнатьев так и не раскрыл свой потенциал. За последние три года он поиграл в трёх разных клубах («Рубин», «Крылья Советов», «Локомотив»), но нигде не вышел на лидирующие роли. В сезоне-2022/2023 провёл 27 матчей в составе железнодорожников, забил пять мячей и отдал две голевые передачи. После трансфера Дзюбы игровое время Игнатьева заметно снизилось. С учётом того, что Артём продлил контракт, перспективы Ивана стали туманными. Он досрочно расторг договор с железнодорожниками и почти сразу перешёл в «Сочи». После трансфера Игнатьев признался, что Сочи ему ближе, чем Москва, особенно в плане климата. Воспользуется ли парень очередным шансом?

Мартин Крамарич: «Браво» → «Сочи» (свободный агент)

Ранее словенский футболист выступал исключительно на родине. Его основное амплуа — левый вингер, хотя при необходимости может сыграть на другом краю. Последние три года Крамарич провёл в клубе с красивым названием «Браво». В минувшем сезоне забил 12 мячей в 31 матче и регулярно выходил на поле с капитанской повязкой. Теперь двукратный чемпион Словении (брал эти трофеи с «Марибором») окажется в новой для себя стране. К слову, агент игрока уже подчеркнул, что его клиента нисколько не пугает переезд в Россию.

Марсело Алвес: «Мадурейра» → «Сочи» (аренда с правом выкупа)

Источник: ФК «СОЧИ»

Ещё один легионер, который пополнил «Сочи». Правда, в отличие от Крамарича, бразилец Алвес переезжает в Россию на правах аренды. У 25-летнего центрального защитника уже есть опыт игры в Европе. Прошлый сезон он провёл в Португалии, где играл за клуб «Тондела» (39 матчей, четыре гола, один ассист). Как только истёк срок аренды, «Мадурейра» отправила футболиста в Россию. Теперь Алвес сыграет в составе черноморского клуба, а у «Сочи» есть приоритетное право выкупа.

Юрий Медведев: «Слован» → «Сочи» (свободный агент)

Очень насыщенная неделя для «Сочи». Ещё одним новичком команды стал 27-летний защитник Медведев. Этот парень родился в Казахстане, но выступал за молодёжные сборные Чехии (за взрослую не играл). Последние пять лет провёл в составе «Слована» из Братиславы, с которым стал пятикратным чемпионом страны и двукратным победителем Кубка. По словам Медведева, «Сочи» хотел приобрести его ещё несколько лет назад, однако тогда «Слован» не планировал отпускать защитника в аренду. У Юрия не должно возникнуть проблем с адаптацией в России. Во-первых, он хорошо знает язык. Во-вторых, в Сочи живут его родственники: тётя и двоюродная сестра.

Лео Гогличидзе: «Урал» → «Оренбург» (аренда с правом выкупа)

Источник: Чемпионат.com

Прошлым летом «Урал» выкупил воспитанника «Краснодара» за € 210 тыс. Спустя всего один сезон клуб из Екатеринбурга отправил 26-летнего игрока в «Оренбург». Гогличидзе проведёт новый сезон в аренде, но у его нового клуба есть право выкупа. Об этом ещё за несколько дней до трансфера сообщил президент «Урала» Григорий Иванов. В минувшем сезоне выступающий на левом фланге Гогличидзе отбегал 37 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Посмотрим, как он проявит себя на искусственном поле в Оренбурге.

Арнор Сигурдссон: ЦСКА → «Блэкберн» (аренда)

24-летний Сигурдссон снова приостановил контракт с армейцами. Прошлым летом он сделал точно так же и укатил в Швецию. Исландец отыграл 15 матчей в составе «Норрчёппинга» и забил девять мячей. Кстати, именно из этого шведского клуба Арнор в своё время перебрался в ЦСКА. Новый выбор Сигурдссона удивил — он оказался во втором английском дивизионе. Футболист подписал контракт с «Блэкберном», который в прошедшем сезоне занял седьмое место в Чемпионшипе и пролетел мимо стыковых матчей за право сыграть в АПЛ.

Кирилл Закатченко

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