Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
3.06
Зенит
Факел
10
3.06
Крылья Советов
Спартак
10
3.06
ЦСКА
Ростов
41
3.06
Локомотив
Торпедо
31
3.06
Ахмат
Краснодар
22
3.06
Оренбург
Динамо
30
3.06
Пари Нижний Новгород
Химки
20
3.06
Урал
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» обыграл «Форте» в товарищеском матче

«Ростов» дома обыграл «Форте» в товарищеском матче со счетом 4:2.

Ростов
ФортеПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Без источника

У команды Валерия Карпина забивали Егор Голенков, Максим Осипенко, Роман Тугарев и Николай Комличенко. В составе клуба из Таганрога отметились Дмитрий Лаврищев и Максим Руднев.

1 июля «Ростов» сыграет с «Черноморцем», 6-го — с «Динамо» из Махачкалы. 9-го и 15-го числа запланированы встречи с «Факелом».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Олимпийские игры больше никто не хочет проводить? У МОК снова проблемы с поиском организаторов
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь