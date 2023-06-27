В Париже давят на Мбаппе, русского футболиста ждут в топ-клубе Турции

Что в России

К Кузяеву проявляют интерес в Турции

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби подтвердил интерес стамбульского клуба к полузащитнику петербургского «Зенита» Далеру Кузяеву. Контракт Кузяева с петербуржцами заканчивается в конце июня.

«Да, интерес к Кузяеву есть. Одному лишь Богу известно, насколько вероятен переход. Давайте посмотрим», — заявил Чеби в интервью «СЭ».

В прошлом сезоне 30-летний Далер Кузяев провел за «Зенит» 35 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.

ЦСКА и «Спартак» просматривают бразильца из «Гремио»

Скауты московских ЦСКА и «Спартака» посетили матч бразильского «Гремио» против «Атлетико Минейро» (3:1), чтобы просмотреть полузащитника хозяев Бителло, сообщает Gremio News. По данным источника, армейцы и красно-белые скоро сделают официальное предложение «Гремио» по трансферу Бителло. Также на 23-летнего хавбека претендуют французский «Монако», португальские «Бенфика» и «Спортинг», а также немецкий «Унион».

В нынешнем сезоне Бителло провел за «Гремио» 30 матчей, забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 3,5 миллиона евро.

«Фенербахче» хочет арендовать Вендела у «Зенита»

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел может продолжить карьеру в турецком «Фенербахче», сообщает Sporx. По данным источника, стамбульский клуб намерен арендовать Вендела нынешним летом. Сам бразилец не против сменить клубную прописку.

В прошлом сезоне 25-летний Вендел провел за «Зенит» 33 матча, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

«Факел» объявил о переходе Долгова и Гудиева

Воронежцы усилились двумя футболистами — вратарем Виталием Гудиевым и нападающим Александром Долговым.

Виталий Гудиев

Первый начинал профессиональную карьеру в «Алании», дебютировав на уровне ФНЛ в возрасте 16 лет. Позже выступал за «Ахмат», а предыдущим клубом Гудиева были «Химки». За подмосковную команду голкипер сыграл в 11 матчах и покинул «Химки» после вылета из РПЛ.

Что касается Долгова, то он начинал заниматься футболом в родном Воронеже, а затем переехал в академию московского «Локомотива». Летом 2019 года Долгов перешел в «Ростов», в составе которого провел 22 матча и забил 1 мяч. Последние три сезона форвард выступал за «Химки». В минувшем сезоне он провел 29 матчей, забил 4 мяча и сделал 5 голевых передач.

Что в Европе

Гюндоган перешел в «Барсу»

Каталонцы объявили о переходе полузащитника Илкая Гюндогана. Полузащитник, выигравший Лигу чемпионов в составе «Манчестер Сити», подпишет с каталонским клубом контракт до 2025 года. В нем будет прописан пункт об отступных в размере 400 миллионов евро. «Манчестер Сити» подтвердил уход 32-летнего игрока и поблагодарил его за проведенные 7 сезонов в составе команды.

Гюндоган, в свою очередь, уже поделился впечатлениями от перехода в «Барселону». Футболист присоединился к каталонскому клубу из «Манчестер Сити» сегодня на правах свободного агента.

«Если бы я собирался перейти, то в мире был бы только один клуб, в который это имело бы смысл сделать. Либо “Барселона”, либо никакой другой. С самого детства я мечтал когда-нибудь надеть эту футболку. Я уверен, что у меня в запасе еще несколько лет выступлений на самом высоком уровне, и я просто хочу помочь вернуть “Барселону” туда, где она заслуживает находиться. Рад играть под руководством другого тренера, которым я восхищался долгое время. Мы очень схожи по характеру и по видению игры.

Знаю, что в «Барселоне» будет огромное давление. Но я люблю давление, люблю выходить из своей зоны комфорта. Я не искал легкого приземления, я искал новый вызов. Не могу дождаться, когда сыграю в футболке «Барселоны», — написал Гюндоган на The Players Tribune.

Модрич продлил контракт с «Реалом»

В Мадриде объявили о продлении контракта с полузащитником Лукой Модричем. Хавбек поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 30 июня 2024 года.

37-летний хорват выступает за мадридский клуб с 2012 года. В сезоне-2022/23 Модрич принял участие в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач. Ранее новые контракты с «Реалом» подписали Дани Себальос, Тони Кроос и Начо.

«Аль-Наср» закрыл сделку по переходу Зиеша

«Аль-Наср» и «Челси» оформили все документы по переходу полузащитника Хакима Зиеша, сообщил в твиттере инсайдер Фабрицио Романо. 30-летнему марокканскому футболисту осталось пройти медобследование, после чего о трансфере будет объявлено официально. Его контракт с «Аль-Насром» будет рассчитан до лета 2026 года.

Зиеш был куплен «Челси» у «Аякса» летом 2020 года за € 40 млн. В прошлом сезоне вингер провел за клуб 24 матча и отметился 3 голевыми передачами.

В Париже давят на Мбаппе

«ПСЖ» не изменил свою позицию относительно нападающего Килиана Мбаппе. Ранее Мбаппе уведомил руководство, что не будет использовать опцию продления контракта до 2025 года, но при этом останется игроком парижского клуба в следующем сезоне.

Как пишет Le Figaro, в «ПСЖ» не изменили мнения по поводу ситуации с Мбаппе: форварду предложено либо продлить контракт, либо уйти уже этим летом.