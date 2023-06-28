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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Смертин участвует от РФС в форуме УЕФА Respect 2023 в Германии

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Бывший футболист сборной России Алексей Смертин представляет Российский футбольный союз (РФС) на форуме Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Respect 2023, сообщается на сайте РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

Форум проходит в штаб-квартире Немецкого футбольного союза во Франкфурте 28 и 29 июня. В ходе встречи более 200 экспертов обсудят тему устойчивого развития в европейском футболе.

«Вопросы устойчивого развития и социальной ответственности входят в число стратегических приоритетов РФС. Это видно по количеству программ и проектов, направленных на обеспечение равноправия, многообразия и большей инклюзивности в отечественном футболе. Участие в форуме УЕФА Respect является значимым событием для РФС и всей российской футбольной семьи, поскольку позволяет быть в курсе современных тенденций устойчивого развития и вопросов, которые стоят перед футбольным сообществом во всем мире. Форум дает возможность делиться собственными наработками и обмениваться опытом с зарубежными коллегами, что необходимо для дальнейшего движения вперед», — сказал руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Смертин.

На форуме УЕФА Respect в ходе панельных дискуссий, выступлений и мастер-классов будут представлены последние тенденции, практики и инновации в области социальной и экологической устойчивости. Запланированы выступления верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, комиссара ЕС по вопросам равенства Элены Далли, экс-игрока сборной Франции и тренера Патрика Вьера, а также представителей европейских национальных ассоциаций, лиг и клубов.

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