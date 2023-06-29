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19:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» объявил о расставании с Бородиным

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин продолжит карьеру в московском «Торпедо».

Краснодар
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Благодарим Сергея Бородина за игру и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «чёрно-зелёных».

По информации источника, стороны договорились о трансфере защитника в московскую команду. У «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока.

В последние полгода Бородин выступал на правах аренды за иерусалимский «Бейтар». В первой половине сезона-2022/2023 на счету 24-летнего защитника 12 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн.

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