«Краснодар» объявил о расставании с Бородиным

В последние полгода Бородин выступал на правах аренды за иерусалимский «Бейтар». В первой половине сезона-2022/2023 на счету 24-летнего защитника 12 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 1 млн.