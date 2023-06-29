«Зенит» договорился о переходе футболиста «Коринтианса» Педро
Бразилец присоединится к российскому клубу после достижения 18 лет.
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Бразилец присоединится к российскому клубу после достижения 18 лет.
ТАСС, 29 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» и бразильский «Коринтианс» достигли договоренности о переходе нападающего Педро. Об этом в четверг сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
«Зенит» реализовал право преимущественного выкупа игрока. Бразилец присоединится к «Зениту» по достижении 18 лет.
Педро 17 лет, за основную команду «Коринтианса» он выступает с марта 2023 года. В текущем сезоне в 12 играх за молодежную и основную команду «Коринтианса» Педро забил два гола.