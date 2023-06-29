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19:51 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» договорился о переходе футболиста «Коринтианса» Педро

Бразилец присоединится к российскому клубу после достижения 18 лет.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: соцсети

ТАСС, 29 июня. Петербургский футбольный клуб «Зенит» и бразильский «Коринтианс» достигли договоренности о переходе нападающего Педро. Об этом в четверг сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

«Зенит» реализовал право преимущественного выкупа игрока. Бразилец присоединится к «Зениту» по достижении 18 лет.

Педро 17 лет, за основную команду «Коринтианса» он выступает с марта 2023 года. В текущем сезоне в 12 играх за молодежную и основную команду «Коринтианса» Педро забил два гола.

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