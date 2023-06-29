Магомед-Шапи Сулейманов может продолжить карьеру в «Сабахе»

По информации источника, азербайджанский клуб активно ищет игрока на позицию вингера-левши, так как команду покинет Алексей Кащук. «Сабах» может арендовать Сулейманова с последующим правом выкупа в зимнее трансферное окно. Также отмечается, что клуб из Азербайджана готов платить игроку столько же, сколько он получал в «Хапоэле» — 250−300 тысяч долларов в год. На данный момент «Сабах» возглавляет бывший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.