«Реал» нашел альтернативу Мбаппе, финалист ЛЧ отказался от 50 млн за сезон

Что в России

Сарвели перешел в «Локомотив»

Железнодорожники объявили о переходе нападающего Владислава Сарвели, предыдущим клубом которого был «Сочи». Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. Нападающий будет выступать за «Локо» под восьмым номером. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 1 млн евро.

«Владислав был в сфере наших интересов еще зимой, когда мы его и других футболистов рассматривали для усиления команды. Нам удалось подписать добротного и качественного футболиста с российским паспортом в группу атаки на длительный срок», — сказал спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов.

«Отмечу универсальные качества Влада. Он способен сыграть на нескольких позициях. Уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в коллективе. Все ребята помогут ему быстро влиться команду, а его результативные действия, показанные в предыдущих клубах, добавят нам вариативности в атаке.



Добавлю, что Владислав хорошо зарекомендовал себя в матчах российской Премьер-лиги и вызывался в национальную сборную», — отметил Ульянов.

Сарвели ранее выступал за «Крылья Советов», где за два сезона сыграл 61 матч и стал автором 16 голов. Летом прошлого года перешел в «Сочи», за который провел 32 матча и забил 5 мячей.

Юран остается в Нижнем еще на два года

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран заявил, что его контракт с клубом автоматически продлен на два года после сохранения клубом места в РПЛ. 10 июня нижегородцы дома со счетом 0:2 уступили московской «Родине» в ответном стыковом матче за право играть в РПЛ в сезоне-2023/24, но по итогам двух встреч сохранили место в высшем дивизионе российского футбола.

«Да, изначально в моем соглашении был пункт, согласно которому в случае решения задачи невылета команды из РПЛ контракт автоматически продлевается на два года», — приводит слова Юрана «СЭ».

«Зенит» и «Коринтианс» официально договорились о переходе Педро

Клуб из Санкт-Петербурга реализовал право преимущественного выкупа игрока: бразильский форвард присоединится к «Зениту» по достижении 18 лет (в феврале 2024 года). По информации Transfermarkt, «Зенит» приобрел 50% прав на игрока за 9 млн евро.

Приоритетное право выкупа на 17-летнего вингера чемпионы России получили в январе 2023 года, когда в «Коринтианс» перешел Юри Алберто. Педро является выпускником структуры «Коринтианса», за основную команду сыграл 9 матчей.

На счету нападающего — 4 матча и 1 гол в составе юношеской сборной Бразилии, а также 8 игр и 2 мяча в составе молодежной национальной команды. Гол, забитый им в ворота Уругвая в финале молодежного чемпионата Южной Америки, помог бразильцам победить в турнире.

Бородин будет тащить «Торпедо» обратно в РПЛ

Московский клуб сообщил о договоренности с «Краснодаром» по трансферу защитника Сергея Бородина. Соглашение 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитано на три года. У «быков» предусмотрена опция обратного выкупа игрока.

Бородин — воспитанник академии «Краснодара», сыграл 16 матчей за основную команду черно-зеленых и забил 1 гол. В январе 2023 года был арендован израильским клубом «Бейтар Иерусалим», с которым стал обладателем Кубка Израиля. В сентябре 2022 года дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Киргизии.

Что в Европе

«Интер» ведет переговоры о трансфере игрока сборной Украины

Украинский вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин может продолжить карьеру в «Интере», сообщает инсайдер Николо Скира. Отмечается, что стороны начали переговоры о трансфере.

Трубину 23 года. 5 марта 2021 года Анатолий впервые получил вызов в сборную Украины для участия в квалификации ЧМ-2022. А 31 марта состоялся его дебют за национальную команду в матче с Казахстаном (1:1).

«Реал» может подписать Влаховича

Как сообщает Calciomercato.com, туринцы хотят совершить один крупный трансфер на выход этим летом, и серб является одним из трех игроков, с которыми «старая синьора» готова расстаться. «Бьянконери» хотят получить за футболиста порядка 90 миллионов евро и рассматривают вариант исключительно с продажей. Тем не менее, по информации источника, «Реалу» может быть предложена формула, которая могла бы устроить оба клуба: аренда стоимостью 15−20 миллионов евро с опцией выкупа по завершению сезона.

Приоритетом для мадридцев остается подписание Килиана Мбаппе («ПСЖ»), Гарри Кейна («Тоттенхэм») или Виктора Осимхена («Наполи»). При этом, что касается последних двух, то «Реал» считает запрашиваемую за них цену слишком дорогой. С Мбаппе же ситуация остается неопределенной, и сливочные следят за ее развитием.

Лукаку отказался от 50 млн фунтов за сезон в Саудовской Аравии

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отклонил предложение саудовского клуба «Аль-Хиляль», сообщает Sky Sports. Отмечается, что бельгиец отказался от крупного предложения в размере 50 миллионов фунтов стерлингов за сезон (58 млн евро). Форвард хочет остаться играть в Европе. К нему сохраняется интерес со стороны «Интера».

«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Маунта

Полузащитник «Челси» Мейсон Маунт продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports. Отмечается, что сделка будет стоить «МЮ» 75 миллионов евро (70 млн за трансфер + 5 млн бонусы). Соглашение с футболистом будет рассчитано на 5 лет с опцией продления на 1 сезон.

Брозович дал согласие на переход в «Аль-Наср»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович принял предложение «Аль-Насра», утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Устная договоренность между хорватским игроком и саудовским клубом достигнута. «Аль-Наср» согласился со всеми условиями, которые выдвинул Брозович.

Контракт будет рассчитан до июня 2026 года, 30-летний хавбек, который станет одноклубником Криштиану Роналду, заработает 100 млн евро. «Аль-Наср» заплатит «Интеру» за Брозовича 23 млн евро. Ожидается, что в пятницу Брозович пройдет медицинское обследование.

Фирмино будет играть за «Аль-Ахли»