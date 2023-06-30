Голы Пиняева и Дзюбы помогли «Локомотиву» победить «Волгарь» в товарищеском матче
Московский «Локомотив» на поле своей базы победил астраханский «Волгарь» в товарищеском матче.
Локомотив
ВолгарьПремьер-лига: таблица и календарь
Московский «Локомотив» на поле своей базы победил астраханский «Волгарь» в товарищеском матче.
В составе железнодорожников забитыми голами отметились Сергей Пиняев (3-я минута), Вадим Раковв (11-я), Артем Дзюба (27-я) и Алексей Батраков (72-я). За волжан отличились Данила Смирнов (45-я) и Тимур Жамалетдинов (65-я). В итоге 4:2 — уверенный успех команды Михаила Галактионова.
Следующий контрольный матч «Локомотив» проведет против калининградской «Балтики» 6 июля.