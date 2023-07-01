Абрамов заявил, что «Зенит» нашел себе легкий путь для победы в чемпионате

«“Зенит” нашел себе легкий путь для победы в чемпионате. Скупают бразильцев, и дело в шляпе. Отмечу, они отрабатывают свой контракт хорошо. Другое дело — купили молодого Педро Дос Сантоса. В Петербург сможет приехать только в следующем году, ему еще нет даже 18 лет. Значит, они его будут готовить к Лиге чемпионов. Может, они уже знают, что через два или три года их вернут на международную арену. За это время он привыкнет к России, Петербургу, адаптируется в коллективе, со всеми обыграется. “Зенит” готов тратить большие деньги, и никто им не запрещает. Даже за Пиняева столько не платили, хотя я сомневаюсь, что бразилец лучше него. В общем, “Зенит” голову не ломает. Тренер сидит на скамеечке, футболисты играют», — приводит слова Абрамова Legalbet.