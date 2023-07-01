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15:10 (мск), источник: ТАСС

Семак: руководство «Зенита» разрешило футболисту Венделу искать новый клуб

Бразильский полузащитник перешел в петербургскую команду в 2020 году.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» разрешило бразильскому полузащитнику Венделу искать новый клуб для продолжения карьеры. Об этом журналистам в субботу сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

«У Вендела контракт с “Зенитом” и есть желание попробовать себя в другом клубе, — сказал Семак. — Но вариантов пока нет. Руководство разрешило ему заняться поиском клуба. Мы никого не держим насильно. Но уйти все могут лишь при условии, что предложение по игроку устроит и наш клуб».

Венделу 25 лет, он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за «Зенит» 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды — обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский «Спортинг» и бразильский «Флуминенсе».

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