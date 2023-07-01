Семак: руководство «Зенита» разрешило футболисту Венделу искать новый клуб

«У Вендела контракт с “Зенитом” и есть желание попробовать себя в другом клубе, — сказал Семак. — Но вариантов пока нет. Руководство разрешило ему заняться поиском клуба. Мы никого не держим насильно. Но уйти все могут лишь при условии, что предложение по игроку устроит и наш клуб».