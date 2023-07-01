Артем Дзюба рассказал, что в будущем хотел бы поработать футбольным тренером

«Я, если честно, подумываю пока что не так далеко, но думаю, что да, хочу попробовать [поработать] тренером. Как это вообще с другой стороны — все говорят, что это другой мир, и мне это интересно, потому что футболисты уже становятся специалистами и меняются. Я не хочу меняться, я хочу остаться самим собой», — рассказал Дзюба.