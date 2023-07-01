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15:21 (мск), источник: ТАСС

Артем Дзюба рассказал, что в будущем хотел бы поработать футбольным тренером

Нападающему «Локомотива» в августе исполнится 35 лет.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в будущем заинтересован в работе тренером. Таким мнением в субботу игрок поделился на встрече с болельщиками в рамках празднования 100-летия московского спорта в «Лужниках».

«Я, если честно, подумываю пока что не так далеко, но думаю, что да, хочу попробовать [поработать] тренером. Как это вообще с другой стороны — все говорят, что это другой мир, и мне это интересно, потому что футболисты уже становятся специалистами и меняются. Я не хочу меняться, я хочу остаться самим собой», — рассказал Дзюба.

Дзюбе 22 августа исполнится 35 лет. Игроком «Локомотива» он стал 8 февраля, 25 мая пресс-служба железнодорожников объявила о заключении нового контракта с футболистом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. В минувшем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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