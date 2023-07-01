Семак: «Далер Кузяев попрощался с командой, но, возможно, он вернется в “Зенит”

Контракт 30-летнего Кузяева с «Зенитом» закончился в конце июня и не был продлен.
«Это не первая попытка Кузяева попробовать себя в Европе. Он занят поиском клуба, в котором сможет попробовать себя. Он попрощался. Но возможно, он вернется. Мы это уже проходили. Хочется, чтобы мечты Далера и Вендела осуществились и они получали удовольствие от любимого дела», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Андрей Бабич.
Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне он провел за петербуржцев 35 матчей, забил 5 голов и отдал 7 результативных передач.