Семак: «Далер Кузяев попрощался с командой, но, возможно, он вернется в “Зенит”

«Это не первая попытка Кузяева попробовать себя в Европе. Он занят поиском клуба, в котором сможет попробовать себя. Он попрощался. Но возможно, он вернется. Мы это уже проходили. Хочется, чтобы мечты Далера и Вендела осуществились и они получали удовольствие от любимого дела», — передает слова Семака корреспондент Sport24 Андрей Бабич.