«Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче международного турнира в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл «Нефтчи» из Баку в первом матче предсезонного международного турнира в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в субботу на «Газпром-Арене» в присутствии 15 697 зрителей.

Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70) и Зелимхан Бакаев (80). У «Нефтчи» отличился Салданья (39).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=80bb17062a748914&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252789&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=3e4af7a0908be066&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252790&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=ed970d122f543578&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252791&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=57f8a39572ecf86c&partner_ext=173&place_id=222&oid=-169252815&hd=2&id=456252792&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В составе «Зенита» дебютировали перешедший из «Пари Нижнего Новгорода» вратарь Никита Гойло и бразильский полузащитник Ду Кейрос, ранее выступавший за «Коринтианс».

В турнире также принимают участие сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». В следующем туре «Зенит» 4 июля сыграет с «Црвеной Звездой». «Нефтчи» встретится с сербской командой 8 июля.