«Зенит» обыграл «Нефтчи» в первом матче международного турнира в Санкт-Петербурге
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Встреча завершилась со счетом 3:1.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» со счетом 3:1 обыграл «Нефтчи» из Баку в первом матче предсезонного международного турнира в Санкт-Петербурге. Встреча прошла в субботу на «Газпром-Арене» в присутствии 15 697 зрителей.
Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Густаво Мантуан (49-я минута), Клаудиньо (70) и Зелимхан Бакаев (80). У «Нефтчи» отличился Салданья (39).
В составе «Зенита» дебютировали перешедший из «Пари Нижнего Новгорода» вратарь Никита Гойло и бразильский полузащитник Ду Кейрос, ранее выступавший за «Коринтианс».
В турнире также принимают участие сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче». В следующем туре «Зенит» 4 июля сыграет с «Црвеной Звездой». «Нефтчи» встретится с сербской командой 8 июля.
Новый сезон Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 21 июля. 15 июля «Зенит» в матче за Суперкубок России сыграет с московским ЦСКА. Встреча пройдет в Казани.