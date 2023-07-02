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12:16 (мск), источник: Sport24

Мостовой: «Слуцкий пустился во все тяжкие, уже не знает, как о себе напомнить. Считаю, он подставляет Дзюбу»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что «Локомотив» может расторгнуть контракт с нападающим Артемом Дзюбой из-за его медийной активности, а также подверг критике бывшего главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого.

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Источник: РИА "Новости"

Недавно в сети появилось новое видео интимного характера с участием Дзюбы. Позже этот ролик спародировал Слуцкий на шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу».

— Появились разговоры, что «Локомотив» может расторгнуть с Артемом Дзюбой контракт из-за его деятельности в медиа-пространстве. Что вы об этом думаете?

— Я видел немного этот скандальный ролик. Конечно, это не повод для расторжения договора. Вряд ли кто-то вообще думает на эту тему. Просто так поговорить лишний раз. Тем более Дзюба был в связке со Слуцким, который уже пустил себя во все тяжкие. Он уже не знает, как о себе напомнить. И Дзюбу, считаю, он подставляет. Артем на волне популярности, сейчас ведь модны всякие социальные сети. Он немного успокоится, когда сезон начнется, и все встанет на свои места.

— На ваш взгляд, футболист имеет право так себя вести, или его поведение порочит репутацию клуба?

— Я из другого поколения. Тогда такое даже представить было невозможно. Хотя и после нашего поколения вряд ли кто-то из ребят решился бы на такое. Но сейчас модно ловить хайп. Поэтому я никого не обвиняю. Я сколько раз уже говорил: может раздеться, пробежаться по Красной площади голым с каким-нибудь портретом, кричать матом-перематом, как сейчас делают известные блогеры.

Артем просто на волне, поэтому делает это. Что такого? Это молодой парень. Его ведут, он и хайпует. Отсюда идет популярность.

— Все это не влияет на его игру?

— Нет. Он полгода сидел в Турции на скамейке, а потом вернулся и стал лучшим. Забил столько, сколько многие за пять лет забивают, — сказал Мостовой «Евро-Футбол. Ру».

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