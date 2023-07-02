Личке вручили розовый свитер в «Динамо»

«Когда я в первый раз приехал на базу, все говорили, что условия будут очень хорошие. Но я не ожидал, что настолько. Очень рад, что человек может работать в таких условиях, в которых работает “Динамо”. Надеюсь вернуть это доверие через игру и хороший результат», — сказал Личка.