Личке вручили розовый свитер в «Динамо»
Новому главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке вручили розовый свитер на пресс-конференции с открытой тренировки клуба на базе в Новогорске.
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Новому главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке вручили розовый свитер на пресс-конференции с открытой тренировки клуба на базе в Новогорске.
Бело-голубые продолжили традицию специалиста, которые носил розовый свитер в качестве символа на удачу.
«Когда я в первый раз приехал на базу, все говорили, что условия будут очень хорошие. Но я не ожидал, что настолько. Очень рад, что человек может работать в таких условиях, в которых работает “Динамо”. Надеюсь вернуть это доверие через игру и хороший результат», — сказал Личка.
Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.