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12:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Личке вручили розовый свитер в «Динамо»

Новому главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке вручили розовый свитер на пресс-конференции с открытой тренировки клуба на базе в Новогорске.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Бело-голубые продолжили традицию специалиста, которые носил розовый свитер в качестве символа на удачу.

«Когда я в первый раз приехал на базу, все говорили, что условия будут очень хорошие. Но я не ожидал, что настолько. Очень рад, что человек может работать в таких условиях, в которых работает “Динамо”. Надеюсь вернуть это доверие через игру и хороший результат», — сказал Личка.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. 45-летний чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года при достижении определенных условий.

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