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13:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Личка высказался о разнице между Смоловым и Тюкавиным

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о выборе форвардов в команде.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

— Вы планируете играть в два нападающих?

— На сегодняшний день я вам не скажу. Очень часто «Динамо» играло 4−3−3. Но в середине поля у меня нет полузащитника. Когда у тебя такие нападающие как Костя Тюкавин, Федя Смолов — два разных игрока. Смолов очень хорошо открывается между линиями, очень опасный, хорошо играет корпусом, Тюкавин больше «девятка». На сегодняшний день сложно сказать. У каждого игрока есть свои плюсы и минусы. Все будет зависеть от игры, — сказал Личка.

«Динамо» 22 июня объявило о назначении 45-летнего чешского специалиста новым главным тренером команды. Ранее он возглавлял «Оренбург».

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