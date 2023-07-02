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14:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сулейманов вернулся в «Краснодар» из аренды

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Футболист «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов вернулся в расположения клуба из чемпионата Израиля, где он выступал на правах аренды, сообщается в официальном Telegram-канале «черно-зеленых».

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Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Краснодара» в воскресенье провели первую тренировку после выхода из отпуска, и Сулейманов принял участие в занятии. Также первую тренировку с новыми партнерами по команде провел полузащитник Александр Эктов, который перешел в июне в «Краснодар» из «Оренбурга».

Сулейманов начал минувший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и успел провести за «быков» четыре матча, но в августе перешел на правах аренды в израильский «Хапоэль» из города Беэр-Шева. В составе данного клуба нападающий отыграл 29 матчей в чемпионате страны, в которых забил пять мячей, а также провел пять матчей в Лиге конференций УЕФА.

Сулейманов — воспитанник «Краснодара» и провел за команду 122 матча, в которых забил 23 мяча. В сезоне-2021/22 он играл на правах аренды за турецкий «Гиресунспор».

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