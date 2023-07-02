Сулейманов вернулся в «Краснодар» из аренды

Футболисты «Краснодара» в воскресенье провели первую тренировку после выхода из отпуска, и Сулейманов принял участие в занятии. Также первую тренировку с новыми партнерами по команде провел полузащитник Александр Эктов, который перешел в июне в «Краснодар» из «Оренбурга».

Сулейманов начал минувший сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) и успел провести за «быков» четыре матча, но в августе перешел на правах аренды в израильский «Хапоэль» из города Беэр-Шева. В составе данного клуба нападающий отыграл 29 матчей в чемпионате страны, в которых забил пять мячей, а также провел пять матчей в Лиге конференций УЕФА.