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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Рубин» купил защитника «Партизана» Вуячича

Защитник «Партизана» Игор Вуячич продолжит карьеру в «Рубине», сообщает пресс-служба сербского клуба.

Рубин
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Источник: Reuters

По информации сербского портала Telegraf.rs, трансфер 28-летнего черногорца обошелся казанцам в 1 миллион евро.

Вуячич выступал за «Партизан» с 2019 года. Он провел за сербский клуб 129 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Вуячича в 4,5 миллиона евро.

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