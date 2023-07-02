«Рубин» купил защитника «Партизана» Вуячича

По информации сербского портала Telegraf.rs, трансфер 28-летнего черногорца обошелся казанцам в 1 миллион евро.

Вуячич выступал за «Партизан» с 2019 года. Он провел за сербский клуб 129 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач.