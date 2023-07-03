«Спартак» не готов для битвы с «Зенитом». Как Абаскалю исправить ситуацию?

От летней трансферной кампании во многом зависит судьба столичной команды.

Усиление обороны

Весенний отрезок обнажил существенные проблемы «Спартака» в защите. Команда хуже прессинговала, менее активно играла без мяча, а линия обороны часто оставалась без поддержки. Агрессивный стиль защитников эффективен только при аналогичных действиях всех футболистов.

Если Абаскалю удастся снова сбалансировать игру, то для трофеев усиление в обороне необходимо. В первую очередь это относится к флангам, где после травмы Томаша Тавареша возник дефицит исполнителей. Сейчас у тренера есть три игрока на две позиции — Даниил Хлусевич, Денис Денисов и Леон Классен.

Однако зимой Тавареш должен вернуться в строй, пусть и не в оптимальной форме. Подписание молодого таланта сейчас создаст излишнюю конкуренцию. Кто-то не получит достаточно времени и вынужденно покинет клуб.

Кроме того, нужно учитывать стиль игры «Спартака». Абаскаль поставил комбинационную атаку с активной сменой позиций. Поэтому специалист использовал на левом фланге правоногих Хлусевича и Тавареша. Им удобно смещаться в центр, освобождая зону для партнеров. Новый футболист может быть и левоногим. Главное, чтобы он играл не линейно, а мог уходить в полуфланг.

В центре обороны дефицита нет. Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте и Павел Маслов. На данной позиции может сыграть и Роман Литвинов. Однако здесь есть проблема с качеством исполнителей. У Дуарте трудности с адаптацией, Литвинов больше походит на опорного хавбека, Чернов и Маслов просто слабые футболисты. А манера игры Джикии работает только в моменты баланса у команды.

Хорошо, что у Абаскаля есть выбор. Однако качество в данном случае важнее количества. Один сильный защитник принес бы команде гораздо больше пользы, чем два или три средних исполнителя. Возможно, «Спартаку» стоит поискать не такого агрессивного в борьбе футболиста, как Джикия или Дуарте. Качественный страхующий мог бы лучше управлять линией обороны.

Кто нужен в линию атаки

Усиление требуется и в переднюю линию. Весной, когда команду лихорадило и лидеры выбывали, серьезно сбавилась эффективность нападения. Моментов создавалось меньше, реализация стала хуже. Однако с учетом подбора игроков в группе атаки, к поиску новичков надо подходить аккуратно.

Сейчас у «Спартака» полный комплект нападающих — Александр Соболев, Шамар Николсон и Кейта Бальде закрывают позицию центрфорварда. Благодаря наигранной схеме с ромбом в центре поля команде не требуется большого количества фланговых футболистов. Квинси Промеса с Антоном Зиньковским вполне хватает, чтобы не испытывать дефицита на краях полузащиты. Хорошего же атакующего полузащитника нет.

Раньше на этой позиции использовался Виктор Мозес. Однако он пропустил почти год из-за травмы ахилла и может не вернуться на прежний уровень. Большую часть сезона под нападающими играл не особо впечатлявший Михаил Игнатов. Воспитанник клуба техничен, мобилен и довольно талантлив, но пока не освоился на уровне РПЛ. Игнатов часто не успевал за мыслью партнеров и был «ролевиком», забив лишь два гола в чемпионате.

Усиление на позиции атакующего хавбека «Спартаку» необходимо для дальнейшего прогресса. При этом желательно найти достаточно универсального, который мог бы сыграть и чуть ближе к своим воротам, и на фланге. Подписав такого футболиста «красно-белые» смогут сделать шаг вперед. А там — борьба за Кубок России и золото РПЛ.

Автор: Григорий Ефимов