«Спартак» не готов для битвы с «Зенитом». Как Абаскалю исправить ситуацию?
Болельщики «Спартака» в новом сезоне точно будут ждать от клуба борьбы за трофеи. Однако без усиления бросить вызов «Зениту» невозможно.
Болельщики «Спартака» в новом сезоне точно будут ждать от клуба борьбы за трофеи. Однако без усиления бросить вызов «Зениту» невозможно.
От летней трансферной кампании во многом зависит судьба столичной команды.
Весенний отрезок обнажил существенные проблемы «Спартака» в защите. Команда хуже прессинговала, менее активно играла без мяча, а линия обороны часто оставалась без поддержки. Агрессивный стиль защитников эффективен только при аналогичных действиях всех футболистов.
Если Абаскалю удастся снова сбалансировать игру, то для трофеев усиление в обороне необходимо. В первую очередь это относится к флангам, где после травмы Томаша Тавареша возник дефицит исполнителей. Сейчас у тренера есть три игрока на две позиции — Даниил Хлусевич, Денис Денисов и Леон Классен.
Однако зимой Тавареш должен вернуться в строй, пусть и не в оптимальной форме. Подписание молодого таланта сейчас создаст излишнюю конкуренцию. Кто-то не получит достаточно времени и вынужденно покинет клуб.
Кроме того, нужно учитывать стиль игры «Спартака». Абаскаль поставил комбинационную атаку с активной сменой позиций. Поэтому специалист использовал на левом фланге правоногих Хлусевича и Тавареша. Им удобно смещаться в центр, освобождая зону для партнеров. Новый футболист может быть и левоногим. Главное, чтобы он играл не линейно, а мог уходить в полуфланг.
В центре обороны дефицита нет. Георгий Джикия, Никита Чернов, Алексис Дуарте и Павел Маслов. На данной позиции может сыграть и Роман Литвинов. Однако здесь есть проблема с качеством исполнителей. У Дуарте трудности с адаптацией, Литвинов больше походит на опорного хавбека, Чернов и Маслов просто слабые футболисты. А манера игры Джикии работает только в моменты баланса у команды.
Хорошо, что у Абаскаля есть выбор. Однако качество в данном случае важнее количества. Один сильный защитник принес бы команде гораздо больше пользы, чем два или три средних исполнителя. Возможно, «Спартаку» стоит поискать не такого агрессивного в борьбе футболиста, как Джикия или Дуарте. Качественный страхующий мог бы лучше управлять линией обороны.
Усиление требуется и в переднюю линию. Весной, когда команду лихорадило и лидеры выбывали, серьезно сбавилась эффективность нападения. Моментов создавалось меньше, реализация стала хуже. Однако с учетом подбора игроков в группе атаки, к поиску новичков надо подходить аккуратно.
Сейчас у «Спартака» полный комплект нападающих — Александр Соболев, Шамар Николсон и Кейта Бальде закрывают позицию центрфорварда. Благодаря наигранной схеме с ромбом в центре поля команде не требуется большого количества фланговых футболистов. Квинси Промеса с Антоном Зиньковским вполне хватает, чтобы не испытывать дефицита на краях полузащиты. Хорошего же атакующего полузащитника нет.
Раньше на этой позиции использовался Виктор Мозес. Однако он пропустил почти год из-за травмы ахилла и может не вернуться на прежний уровень. Большую часть сезона под нападающими играл не особо впечатлявший Михаил Игнатов. Воспитанник клуба техничен, мобилен и довольно талантлив, но пока не освоился на уровне РПЛ. Игнатов часто не успевал за мыслью партнеров и был «ролевиком», забив лишь два гола в чемпионате.
Усиление на позиции атакующего хавбека «Спартаку» необходимо для дальнейшего прогресса. При этом желательно найти достаточно универсального, который мог бы сыграть и чуть ближе к своим воротам, и на фланге. Подписав такого футболиста «красно-белые» смогут сделать шаг вперед. А там — борьба за Кубок России и золото РПЛ.
Автор: Григорий Ефимов
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