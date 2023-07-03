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19:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Ловчев раскритиковал селекцию «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев резко высказался о селекции красно-белых, а также дал оценку потенциальному трансферу в московский клуб вингера Тео Бонгонда из «Кадиса».

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Источник: РИА "Новости"

«Говорят о парне из “Кадиса” — Тео Бонгонда, который будет стоить € 10 млн. Как я понимаю, его планируют купить на позицию правого полузащитника, на место Виктора Мозеса. У нигерийца то травма, то разговор про уход — поиск замены логичен.

Пишут про то, что это кандидатура наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, и тут у меня снова вопрос по фигуре спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта. Он всё время молчит. Такая манера поведения была бы оправданна, если бы игроков он привозил хороших, но этого не скажешь. Непонятно, чем он вообще занимается", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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