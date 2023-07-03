Ловчев раскритиковал селекцию «Спартака»

«Говорят о парне из “Кадиса” — Тео Бонгонда, который будет стоить € 10 млн. Как я понимаю, его планируют купить на позицию правого полузащитника, на место Виктора Мозеса. У нигерийца то травма, то разговор про уход — поиск замены логичен.

Пишут про то, что это кандидатура наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля, и тут у меня снова вопрос по фигуре спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта. Он всё время молчит. Такая манера поведения была бы оправданна, если бы игроков он привозил хороших, но этого не скажешь. Непонятно, чем он вообще занимается", — написал Ловчев в своём телеграм-канале.