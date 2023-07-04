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01:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Бешикташе» рассказали о переговорах с Кузяевым

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» предпринимает попытки подписать контракт с российским полузащитником Далером Кузяевым, в переговорах удалось добиться прогресса, сообщил Haber Global спортивный директор команды Джейхун Казанджи.

Бешикташ
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Источник: Спорт РИА Новости

Кузяев выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» истек в конце июня. Ранее издание Sabah сообщило, что «Бешикташ» готов предложить Кузяеву контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон. Агент Анзор Гаргаев сообщал РИА Новости, что 30-летнему игроку также делал предложение турецкий «Фатих Карагюмрюк», но Кузяев ждет предложений из пяти ведущих футбольных лиг.

По словам Казанджи, клуб добился прогресса в переговорах с Кузяевым и ситуация окончательно прояснится на этой неделе. Также спортивный директор «Бешикташа» сообщил, что клуб интересуется казахстанским полузащитником московского ЦСКА Бахтиёром Зайнутдиновым.

В составе петербургского клуба Кузяев пять раз выигрывал чемпионат России, дважды побеждал в Суперкубке и один раз выигрывал Кубок страны.

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