В «Бешикташе» рассказали о переговорах с Кузяевым

Кузяев выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» истек в конце июня. Ранее издание Sabah сообщило, что «Бешикташ» готов предложить Кузяеву контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон. Агент Анзор Гаргаев сообщал РИА Новости, что 30-летнему игроку также делал предложение турецкий «Фатих Карагюмрюк», но Кузяев ждет предложений из пяти ведущих футбольных лиг.

По словам Казанджи, клуб добился прогресса в переговорах с Кузяевым и ситуация окончательно прояснится на этой неделе. Также спортивный директор «Бешикташа» сообщил, что клуб интересуется казахстанским полузащитником московского ЦСКА Бахтиёром Зайнутдиновым.