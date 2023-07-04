Нагучев рассказал, что Вендел заявил «Зениту» о нежелании продолжать карьеру в России

— Я был сейчас в Петербурге, там мне сказали, что Вендел после одного из матчей зашёл в раздевалку и сказал: «Я всё, я больше не хочу играть в России».

Потом я брал у Сергея Семака интервью. Обстоятельства он не подтвердил, но сказал: «Я не знаю, когда вернётся Вендел. Мы ищем ему клуб. Если не найдём, тогда он возвращается обратно», — сказал Нагучев в эфире YouTube-шоу «Это футбол, брат».

Отметим, что Вендел продолжает находиться в Бразилии, где отдыхает и готовится к сезону. «Зенит» уже начал подготовку к новому сезону, успев провести один товарищеский матч с «Нефтчи» (3:1) на турнире.