Новички РПЛ сильно меняются. У «Балтики» — богатый спонсор, в «Рубине» — передел власти

Мы все привыкли: если клуб только-только заходит в РПЛ, значит, у него будут проблемы. Примеров достаточно. Самый свежий — «Торпедо». Они так и не смогли обновить состав, в итоге мучились весь сезон на дне турнирной таблицы. «Факел» с их крошечным бюджетом тоже совсем не блистал. Подобных примеров куча и в более далёком прошлом.

Но ближайший сезон может стать исключительным. В хорошем смысле. В РПЛ попали два клуба, которые излучают стабильность и амбициозность. Причём не на словах, а очень даже конкретную. И уже подтверждают это делами.

В «Балтику» пришёл новый спонсор, но пока нет глобальных трансферов

«Балтика» первой вышла в РПЛ, оформив путёвку за три тура до конца чемпионата. Пусть команда в итоге и заняла второе место в Первой лиге, вряд ли для неё это серьёзное разочарование. Уже тогда они думали о позиционировании себя в элите. Цели были обозначены чётко — закрепиться в середине таблицы, а в плане внутриклубной философии ориентироваться на «Оренбург». То есть развивать молодых легионеров и россиян, продавать их и ни в чём не нуждаться.

Однако для запуска точно не помешал бы крупный спонсор. Появился и он. Компания «Ростех» перестала выделять деньги тульскому «Арсеналу» и переключилась на «Балтику». Сумма публично не озвучивалась, но речь точно идёт о сотнях миллионов рублей. Плюс стадион «Балтики» теперь называется «Ростех Арена». Так что клуб в ближайшее время едва ли будет испытывать проблемы с деньгами.

Правда, пока это не особо отражается на трансферах. Возможно, дело в том, что Сергей Игнашевич очень ценит игроков, с которыми выходил в РПЛ. Не так давно он вообще говорил, что оставил бы всех и с ними играл в элите. Частично к этому всё и идёт. Клуб покинули несколько возрастных футболистов, в том числе Младен Кашчелан. Плюс закончилась аренда у Кирилла Фольмера, он вернулся в «Ростов».

Младен Кашчелан

Среди приглашённых игроков тоже пока ничего глобального — подписали опытного Жирова из «Зандхаузена», 24-летнего Галояна из «Алании», забрали у ЦСКА Аванесяна и Пряхина. А единственный легионер — Жоау Ламейра — играл во второй португальской лиге. Пока скромно. Особенно если вспоминать слова генерального директора Кирилла Волженкина. Он рассчитывал усилиться несколькими сильными южноамериканцами. Но, возможно, это ещё случится.

Правда, потребуется расставаться с нынешними игроками. И неизвестно, как к этому отнесётся Игнашевич.

«Рубин» уволил спортдиректора. Похоже, у Рахимова стало ещё больше власти

Сразу после выход в РПЛ Рашид Рахимов публично заявил: для игры в элите нужно сменить больше половины состава. И это за два тура до конца чемпионата. Похоже, его слова смотивировали выкладываться ещё больше. «Рубин» сохранил первое место, но кадровые изменения начались. Сейчас клуб по разным причинам покинули восемь футболистов. У кого-то закончился контракт — речь про Беленова и Самошникова (они уже в «Факеле» и «Локо» соответственно), у кого-то аренда — например, у Саплинова, а с некоторыми расторгли контракт по взаимному согласию. И это наверняка не всё.

Уходят не только игроки. Покинул должность спортивный директор «Рубина» Эдуард Сафонов. Официальная версия — состояния здоровья. Неофициальная — разногласия в вопросах комплектования с Рахимовым. В любом случае теперь эту роль займёт бывший исполнительный директор Константин Дзюба. А его степень влияния на трансферы едва ли будет аналогична той, что была у бывшего руководителя.

Получается, у Рахимова стало ещё больше власти и карт-бланш. В «Рубине» ему доверяют. Пусть и подписания пока не самые очевидные. Взяли из «Спартака» Рыбуса, который последний год почти не играл. Купили у «Партизана» защитника Вуячича. И смотрят на этот рынок дальше. Плюс из аренды вернулся полузащитник Игорь Коновалов.

Мацей Рыбус

В списке возможных трансферов просто толпа — от зенитовца Алексея Сутормина до полузащитника «Астаны» и сборной Беларуси Макса Эбона. Говорят и о сербе Александре Чавриче, и о косоваре Мирлинде Даку. Осталось разве что сделать конкретные шаги. А то можно остаться вообще без футболистов.