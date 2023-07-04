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16:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Легенда ЦСКА не вернется в Россию. Почему сорвалась сделка с Фернандесом

Одна из причин — слабая игра защитника в Бразилии.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Марио Фернандес не вернётся в ЦСКА. Армейцы не договорились с «Интернасьоналом» о возвращении игрока в Россию. Это уже подтвердил агент футболиста, хотя ещё после финала Кубка России казалось, что сделка точно не сорвётся.

Как Марио играл в Бразилии

В мае 2022-го Фернандес взял паузу в карьере и укатил на родину. Марио списал всё на усталость и семейные обстоятельства. Через полгода бразилец с российским паспортом заключил контракт с «Интернасьоналом». Агент подчеркнул, что Марио отыграет в Бразилии год, а затем вернётся в ЦСКА. Впрочем, в «Интернасьонале» у Марио откровенно не получилось.

Фернандесу досталась непривычная для него роль — резервиста. Он чаще сидел на скамейке, нежели выходил на поле. В итоге Марио отбегал всего лишь пять матчей (один — полностью), а тренеры сослались на высокую конкуренцию. Местные журналисты считали, что Фернандес оказался не готов к возвращению на высокий уровень после длительного простоя.

Источник: ФК "Интернасьонал"

Марио Фернандес так и не заиграл в «Интернасьонале»

В апреле 2023-го стало известно, что Марио инициировал досрочное завершение аренды в «Интернасьонале». Главный тренер бразильского клуба Мано Менезес назвал причины такого решения игрока: «Иногда приезжаешь в команду со стремлением быть первым, но ты уже не первый и даже не второй. В таком случае необходимо всё взвесить. Любой, кто долго играет за пределами Бразилии, тяжело адаптируется, когда возвращается. У Марио тоже был стресс».

Почему ЦСКА не договорился о возвращении игрока

Естественно, сразу после этого появились разговоры о переезде футболиста в ЦСКА. Более того, в июне президент армейцев Евгений Гинер сообщил, что Марио возвращается в команду. Агент Милана Гаича, в свою очередь, рассказал о готовности серба к конкуренции с Фернандесом. Ещё раньше оптимистичный настрой по этому поводу сохранял гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.

«Буквально на днях общался с Марио. Договорились связаться в конце чемпионата, обсудить все нюансы. Есть вопросы с “Интернасьоналом”. Велика вероятность, что Марио мы увидим. Не хочу забегать вперёд, но есть предпосылки. Именно как игрока».

Роман Бабаев
генеральный директор ЦСКА

Но сам Марио до Москвы так и не долетел. Вот, что сказал агент футболиста Жорже Машаду: «Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА».

По нашей информации, стороны так и не согласовали вопрос о компенсации. «Интернасьонал» должен был получить € 365 тыс. за досрочное расторжение аренды, которое инициировал футболист. Армейцы рассчитывали снизить эту сумму, однако переговоры не увенчались успехом для ЦСКА. Кроме того, у российского клуба не было уверенности в необходимости возвращения Марио.
Источник: РИА "Новости"

Милан Гаич

Во-первых, в составе команды есть Гаич, закрывающий правый фланг обороны. К тому же Милан моложе, чем Марио. Во-вторых, Фернандес не лучшим образом показал себя в Бразилии. В связи с этим у ЦСКА возникли сомнения, стоит ли возвращать легендарного футболиста, который мог испортить впечатление о себе игрой. Судя по всему, теперь Марио придётся искать другие варианты для продолжения карьеры.

Авторы: Кирилл Закатченко, Андрей Панков

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